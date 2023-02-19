Астрологи вирахували знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить на вихідних

Овен

Астрологи зазначили, що Фортуна буде на боці Овнів у вихідні. Вдасться зробити велику покупку, виграти суперечку чи лотерею. Чоловіки-Овни можуть познайомитися з цікавою жінкою. А от жінкам-Овнам краще не починати суперечки з партнером.

Рак

Інтелект у Раків буде на висоті у вихідні. Можна записатися на тренінг або курси підвищення кваліфікації. Ви можете успішно їх пройти. Астрологи не радять складати довгострокові плани. Будуть відбуватися нові події, які багато чого змінять у житті.

Лев

Вихідні у Левів вдадуться. Буде гармонія та розуміння з близькими та світом навколо. Рекомендується провести два дні з коханою людиною, вислизнувши від реальності. Вдалий час для духовних пошуків та медитацій.

Козеріг

Два наступні дні виявляться вдалими для розкриття свого внутрішнього "я". Відкриються нові таланти та з’являться свіжі цікаві ідеї. Багато хто буде захоплюватися Козерогами. Астрологи радять скористатися цим періодом, щоб побудувати міцні стосунки з коханими.