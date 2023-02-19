Астрологи вычислили знаки Зодиака, которым невероятно повезет на выходных

Овен

Астрологи отметили, что Фортуна будет на стороне Овнов в выходные. Удастся сделать большую покупку, выиграть спор или лотерею. Мужчины-Овны могут познакомиться с интересной женщиной. А вот женщинам-Овнам лучше не начинать спора с партнером.

Рак

Интеллект у Раков будет на высоте по выходным. Можно записаться на тренинг или курсы повышения квалификации. Вы можете успешно пройти их. Астрологи не советуют составлять долгосрочные планы. Будут происходить новые события, которые многое изменят в жизни.

Лев

Выходные у Львов удадутся. Будет гармония и понимание с близкими и окружающими миром. Рекомендуется провести два дня с любимым человеком, ускользнув от реальности. Удачное время для духовных поисков и медитаций.

Козерог

Два последующих дня окажутся удачными для раскрытия своего внутреннего "я". Откроются новые таланты и появятся интересные идеи. Многие будут восхищаться Козерогами. Астрологи советуют воспользоваться этим периодом, чтобы построить крепкие отношения с любимыми.