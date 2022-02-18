Астрологи признали женщин этих знаков Зодиака самыми опасными: кто они - роковые дамы

Астрологи говорят, что среди опасных и роковых женщин некоторые представительницы знаков Зодиака встречаются чаще остальных. Дело все в характере, который может определять дата рождения.

Лев

Львица всегда величественна, умна и должна находиться в центре внимания. Это прирожденная хищница, которая способна заставить любого мужчину сходить по ней с ума. При всей харизме Львицы она способна быть очень коварной. Такая девушка стремится к красивой жизни и роскоши, из-за чего может быть разбито не одно мужское сердце.

Скорпион

Часто девушка-Скорпион производит приятное впечатление нежного и невинного создания. И хотя в начале отношений она может какое-то время сохранять этот образ, после первых же серьезных разногласий с мужчиной обязательно выпустит жало и покажет свое настоящее лицо. Дело в том, что Скорпионы внутри коварны, злопамятны и мстительны. И месть они всегда подают "холодной".

Дева

Дева всегда играет по своим правилам, она последовательно и все делает со смыслом. И в отношениях с мужчиной она будто учительница и ученик. Если ученик не слушает ее, она способна быстро в нем разочароваться. Если же он пройдет тест не менее чем из ста пунктов соответствия, то должен будет признать власть Девы и ее главенство в семье.