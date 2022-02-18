Астрологи визнали жінок цих знаків Зодіаку найнебезпечнішими: хто вони - фатальні дами

Астрологи кажуть, що серед небезпечних і фатальних жінок деякі представниці знаків Зодіаку зустрічаються частіше за інших. Справа вся в характері, який може визначати дата народження.

Лев

Левиця завжди велична, розумна і повинна знаходитися в центрі уваги. Це природжена хижачка, яка здатна змусити будь-якого чоловіка сходити по ній з розуму. При всій харизмі Левиці вона здатна бути дуже підступною. Така дівчина прагне до красивого життя і розкоші, через що може бути розбите не одне чоловіче серце.

Скорпіон

Часто дівчина-Скорпіон справляє приємне враження ніжного і невинного створення. І хоча на початку відносин вона може якийсь час зберігати цей образ, після перших же серйозних розбіжностей з чоловіком обов'язково випустить жало і покаже своє справжнє обличчя. Справа в тому, що Скорпіони всередині підступні, злопам'ятні і мстиві. І помсту вони завжди подають "холодною".

Діва

Діва завжди грає за своїми правилами, вона послідовно і все робить зі змістом. І в стосунках з чоловіком вона ніби вчителька і учень. Якщо учень не слухає її, вона здатна швидко в ньому розчаруватися. Якщо ж він пройде тест не менше ніж зі ста пунктів відповідності, то повинен буде визнати владу Діви і її верховенство в сім'ї.