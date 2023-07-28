Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких серпень стане справжнім випробуванням

Овен

Початок місяця стане важким, наваляться проблеми та завдання, які ви постійно відкладали на потім. "Гарячий" темперамент Овнів стане причиною багатьох сварок із друзями, рідними чи колегами – варто тримати свої пориви під контролем.

У другій половині місяця варто уникати небезпечних заходів, є ризик обману та травм.

Діва

Сварки у близькому колі - відмінна риса серпня у Дів. Намагайтеся не розповідати нікому про свої плани, не давайте обіцянок, у виконанні яких ви не впевнені.

З порозумінням можуть бути серйозні проблеми, тому відступіть, коли ваш опонент не зможе зрозуміти вашу думку. На роботі не пускайте все на самоплив, хоч деякий відпочинок від важливих завдань вам просто необхідний.

Стрілець

Серпень стане періодом прощання з минулим. Вам доведеться відпустити те, що довгий період було важливою та великою частиною вашого життя. Але це відкриє вам вікно нових можливостей та бажань.

Для отримання доходу та нового місця під сонцем доведеться докласти дуже багато зусиль, відпочинку наприкінці літа не чекайте. В особистому житті також можливі зміни, які принесуть вам чимало сумних хвилин.