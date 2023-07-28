Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых август станет настоящим испытанием

Овен

Начало месяца станет трудным, навалятся проблемы и задачи, которые вы все время откладывали на потом. "Горячий" темперамент Овнов станет причиной многих ссор с друзьями, родными или коллегами - стоит держать свои порывы под контролем.

Во второй половине месяца стоит избегать опасных мероприятий, есть риск обмана и травм.

Дева

Ссоры в близком кругу - отличительная черта августа у Дев. Постарайтесь не рассказывать никому о своих планах, не давать общения, в выполнении которых вы не уверены.

С взаимопониманием могут быть серьезные проблемы, поэтому отступите, когда ваш оппонент не сможет понять вашу точку зрения. На работе не пускайте все на самотек, хотя некоторый отдых от важных задач вам просто необходим.

Стрелец

Август станет периодом прощания с прошлым. Вам придется отпустить то, что долгий период было важной и большой частью вашей жизни. Но это откроет вам окно новых возможностей и желаний.

Для получения дохода и нового места под солнцем придется приложить очень много усилий, отдыха в конце лета не ждите. В личной жизни тоже возможны перемены, которые доставят вам немало печальных минут.