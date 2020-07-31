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Астрологи назвали знаки Зодіаку, до яких у серпні гроші самі прийдуть в руки

П'ятниця 31 липня 2020 05:30
Астрологи назвали знаки Зодіаку, до яких у серпні гроші самі прийдуть в руки
Гороскоп 2020 (фото: pixabay)
Автор: Styler

Гороскоп на серпень розповість про найбільш везучі знаки Зодіаку

Гороскоп на серпень 2020 обіцяє деяким із знаків зодіаку фантастичний підйом у сфері матеріального. Для цих щасливчиків заробити гроші буде легко, адже зірки обіцяють їм багато шансів, які просто гріх втратити.

Премії, похвала (грошова) від начальства, прибуткові авантюри, вигідні вкладення і проєкти, які принесуть чималі дивіденди - це обіцяють зірки гороскопу чотирьом знакам Зодіаку: Тільцю, Близнюкам, Діві і Терезам, пише СТБ.

Телець

Липень буде дуже сприятливим у фінансовому плані. На роботі вам можуть доручити серйозне завдання. Не схибте! Ваш фінансовий гороскоп на серпень говорить: якщо ви виявите професіоналізм і нестандартний підхід до розв'язання проблем і завдань, начальство порадує вас солідною премією.

Близнюки

Близнюкам прибуток можуть принести авантюри! В останній місяць літа можна і треба ризикувати, тому що зірки будуть на вашому боці. Фінансовий гороскоп на серпень радить Близнюкам довіряти своїй інтуїції, адже вона вас точно не підведе!

Діва

Вас чекає дуже сприятливий фінансовий період! Начальник довірить вам серйозний проєкт, який може принести величезний прибуток компанії. Фінансовий гороскоп на останній місяць літа для вас говорить: якщо впораєтеся з ним і успішно реалізуєте, вас озолотять!

Терези

У сфері фінансів у серпні Терези будуть реальними щасливчиками. Масштабні покупки, вкладення у великі проєкти будуть окупатися на 200 відсотків. Фінансовий гороскоп на серпень попереджає вас не зазнаватися і не витрачати відразу зароблені гроші, тому що до кінця місяця можете залишитися ні з чим.

Раніше ми писали, які знака Зодіаку в серпні чекають нові начала і приємні потрясіння.

Також повідомлялося, кого чекає нове кохання, а кого - крах стосунків в гороскопі Таро на серпень для всіх знаків Зодіаку.

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