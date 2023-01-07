Астрологи назвали найбрехливіші знаки Зодіаку: вони рідко говорять правду

Найбрехливіші знаки Зодіаку

Близнюки

Це не дивно, адже Близнюки – це двоякий знак, якому характерна брехня.

Вони належать до людей, які найчастіше брешуть тому, що дуже часто змінюють свою думку. Іноді навіть кілька разів на день.

Однак це не завжди працює на них. Іноді Близнюки самі дивуються, що говорили раніше.

Близнюки часто не можуть відрізнити правильне від неправильного. Але є й хороша новина, вони завжди визнають свою неправоту.

Терези

Хоча в основі дій представників Терезів лежить справедливість, вони можуть парадоксальним чином змусити себе збрехати. Але останнє практикується для більш благородної та доблесної мети. Гармонія у відносинах між друзями, партнерами та колегами.

Терезам ідеально підходить приказка "не всяку правду потрібно говорити". У той час як загалом вони виступають за чесність та щирість, їм іноді важко говорити правду, як є.

Таким чином, представники Терезів також можуть уникати говорити правду в очі, якщо відчувають, що це може образити іншого.

Водолій

Представники цього знаку брешуть, тому що у них особливо розвинена уява. Це означає, що вони схильні сублімувати події, що відбуваються у їхньому житті. Однак роблять вони це не для того, щоб викликати заздрість чи ревнощі своїх співрозмовників.

Також Водолій може, як і Терези, брехати, щоб зберегти мир і не образити інших. Але якщо правда виходить назовні, брехня зрештою призводить до неприємних наслідків, хоча спочатку їхні наміри були доброзичливими.

Риби

Представники Риб належать до знаків Зодіаку, найбільш схильних до брехні, їх дії часто добре прораховані та корисливі.

У результаті вони можуть використовувати обман для досягнення своєї мети, незважаючи на наслідки для інших.

Коли їхня брехня розкривається – вони зникають із поля зору. Звичайно, багато людей, народжених під цим знаком, не піддаються цій схильності, але більшість представників цього знака таки говорять неправду часто.