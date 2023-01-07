Астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака: они редко говорят правду

Самые лживые знаки Зодиака

Близнецы

Это неудивительно, ведь Близнецы - это двойственный знак, которому характерна ложь.

Они относятся к числу людей, которые чаще всего лгут потому, что очень часто меняют свое мнение. Иногда даже несколько раз в день.

Однако это не всегда работает для них. Иногда Близнецы сами удивляются, что говорили ранее.

Близнецы часто просто не могут отличить правильное от неправильного. Но есть и хорошая новость, они всегда признают свою неправоту.

Весы

Хотя в основе действий представителей Весов лежит справедливость, они могут парадоксальным образом заставить себя солгать. Но последнее практикуется для более благородной и доблестной цели. Гармония в отношениях между друзьями, партнерами и коллегами.

Весам идеально подходит поговорка "не всякую правду нужно говорить". В то время как в целом они выступают за честность и искренность, им иногда трудно говорить правду, как есть.

Таким образом, представители Весов также могут избегать говорить правду в глаза, если чувствуют, что это может обидеть другого.

Водолей

Представители этого знака врут, потому что у них особенно развито воображение. Это означает, что они склонны сублимировать события, происходящие в их жизни. Однако делают они это не для того, чтобы вызвать зависть или ревность своих собеседников.

Также Водолей может, как и Весы, лгать, чтобы сохранить мир и не обидеть других. Но если правда выходит наружу, ложь в конечном итоге приводит к неприятным последствиям, хотя изначально их намерения были доброжелательными.

Рыбы

Представители Рыб относятся к знакам Зодиака, наиболее склонным ко лжи, их действия часто хорошо просчитаны и корыстны.

В результате они могут использовать обман для достижения своих целей, несмотря на последствия для других.

Когда их ложь раскрывается - они исчезают из поля зрения. Конечно, многие люди, рожденные под этим знаком, не поддаются этой предрасположенности, но большинство представителей этого знака склонны ко лжи.