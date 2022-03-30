UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Астрологи назвали имена, которыми нельзя называть девочек в 2022 году

Астрологи назвали самые опасные имена для девочек в 2022 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Имя для новорожденного ребенка имеет большое значение. И играет огромную роль в том, как сложится судьба ребенка в будущем. Оказывается, некоторые имена для девочек очень опасны и есть такие, которыми не стоит называть ребенка в 2022 году.

Об этом информирует Meta.

Неудачные имена для девочки в 2022 году

Не стоит называть девочку Ириной. Это имя наделяет девочку тяжелым характером с самого раннего детства. Им сложно контактировать с другими людьми и сильно мешает упрямство. Таким девочкам сложно найти себе пару, так как в их характере проявляется много мужских качеств.

Сложная жизнь ожидает и девочек с именем Надежда. У владелиц этого имени сильный внутренний стержень. А путь к успеху обычно тяжелый и тернистый. И в их жизни будет всего сполна – и потерь, и предательств и большая вероятность одиночества.

Какие имена для девочек в 2022 году принесут счастье

Имя Марина наделит ребенка двойным характером. Она будет обладать веселостью, улыбчивостью и позитивом. Одновременно с этим будет присутствовать некоторая замкнутость и эмоциональная уязвимость.

Для таких девочек важно расти в правильном окружении и с хорошим настроением. Только при таких условиях их жизнь сложится удачно. А доброта Маринки, ее отзывчивость и творческие таланты - точно пригодятся на жизненном пути.

Девочки с именем Ксения с детства будут ставить цели и будут использовать все варианты, чтобы их добиться. Их будут любить за целеустремленность, изобретательность и умственные способности. Но в вопросах отношения обладательницы этого имени очень придирчивы. Хотя на самом деле они будут просто искать свой идеал.

Также удачным станет имя Катерина. Такие девочки знают цену дружбе и легко находят верных друзей. У них великолепная фантазия, которая позволяет творчески подходить к решению любых проблем.

Все сложные ситуации в жизни Катерины переносят спокойно и легко. А счастье им приносит карьера и материнство.

Напомним, ранее мы писали о том, какие имена в Украине самые популярные.

А также рассказывали о том, за какие имена вас могут засмеять за границей.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологияимена