Света, Настя и Илья: за какие имена вас могут засмеять за границей и почему

Называя ребенка будущие родители руководствуются милозвучностью, модой, семейными именными традициями и другими факторами. При этом редко задумываются, как то или иное имя будет звучать на другом языке - не будет ли вызывать негативных или смешных ассоциаций.

К примеру имена Света и Настя на английском созвучны с не очень приятными словами. Какие еще имена на разных языках могут вызвать смешок - читайте ниже в нашем материале Styler .

Ира

На итальянском "ira" - это ярость, злость. Если вы скажете "Меня зовут Ира", вас могут услышать, как "Меня зовут Злость". Поэтому при встрече с итальянцами, представляйтесь полным именем, чтобы точно не промахнуться.

Илья

Это странное для французов имя, потому что "il y a" по-французски означает буквально "имеется", "есть", как "i have" в английском. Ничего оскорбительного, но звучит не очень, согласитесь.

Галина

Испанский и итальянский языки словом "gallina" обозначают курицу. Такое слово употребляется для обозначения несушки нечасто, но все же можете поймать на себе косой взгляд, назвав свое имя.

Эдик

В норвежском языке краткая форма имени Эдуард будет звучать, как уксус - "eddik". Остается только представить вашу реакцию, если к вам подойдут и скажут: "Привет, я Уксус".

Настя

А вот имя Настя, которое очень распространено у нас, может вызвать ухмылку в англоязычных странах. Ведь созвучное "nasty" переводится как мерзко, гадко, неприятно.

Света

Светам также не повезло с английским языком. Такой вариант имени будет ассоциироваться с глаголом "sweat" - потеть. Светлана - иностранцам будет выговорить сложно, а вот Лана - в самый раз.

Семен

С именем Семен и вовсе беда. По-английски "semen" - это семя, то есть сперма. Тут, думаем, комментарии будут лишними.