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Не знаете как назвать своего ребенка? Большинство людей в Украине носят эти имена

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Четверг 10 февраля 2022 21:00
Не знаете как назвать своего ребенка? Большинство людей в Украине носят эти имена Самые популярные имена в Украине (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Мода на детские имена постоянно меняется. Сейчас рекорды популярности в Украине бьют Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина, Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Но так, конечно, было не всегда. Например, в начале 90-х десяток лет назад на вершине рейтинга были Татьяна, Надежда, Елена, Наталья, Николай, Владимир, Сергей.

Читайте на Styler, какие имена наиболее популярны среди украинцев издревле. Возможно, именно здесь вы найдете имя и для своего малыша.

Самые популярные имена в Украине в разные времена

Сегодня в начале рейтинга стоит имя Мария - его носят более двух миллионов украинских женщин. На втором месте - Анна (1,7 миллиона). Также в топе-"миллионнике": Валентина, Ольга, Галина, Татьяна и Надежда.

Среди мужчин самым распространенным именем в нашей стране является Николай. Носителями этого имени являются около 1,9 миллионов мужчин. Совсем немного уступает имя Владимир (1,7 миллионов) и Александр (1,6 миллионов). Иван, Василий и Сергей - тоже в топе.

Заметим, что в XIX веке маленьким украиночкам чаще всего давали такие имена: Мария, Марина, Анна, Анастасия, Екатерина, Прасковья, Павлина, Вера, Надежда, Кристина.

А среди мальчиков доминировали имена: Иван, Петр, Василий, Михаил, Олекса, Павел, Матвей.

В XVII-XVIII века в Украине модно было также называть детей такими именами, как Григорий, Петр, Василий, Федор, Симон, Панас, Евдокия, Анна, Приска, Мария.

Также в конце XVII века наблюдалась тенденция называть детей именами киевских князей - Владимиром, Ярославом, Ольгой, Святославой.

Не знаете как назвать своего ребенка? Большинство людей в Украине носят эти имена

Девушка в стилизованном украинском наряде (фото honchar.org.ua)

Добавим, что в наши времена на выбор имени ребенка часто влияют советы знакомых, исторические и культурные традиции и даже сериалы и политическая ситуация в стране. Например, в 2005 году, согласно статистическим данным, резко увеличилось количество Викторов и Юлий…

Также сейчас сошла на нет еще одна тенденция - предоставление родителями преимущества иностранным именам, даже если есть их украинский аналог. Потому что еще в начале 2000-х между Микитой и Никитой или Христиной и Кристиной предпочтение отдавалось в основном российскому варианту.

Сегодня возвращается мода и на традиционные имена. А некоторые, как видим, даже из моды не выходили. Анна, Мария и София, похоже, будут в тренде еще много-много десятилетий. А может, и веков.

Еще интересный факт, что в зависимости от церковных праздников органы регистрации гражданского состояния до сих пор отмечают "сезонную" популярность того или иного имени.

Например, в конце осени и зимой в Украине увеличивается Андреев, Михаилов, Романов и Николаев.

Итак, держите список 60 самых распространенных имен в Украине (30 женских и 30 мужских):

  • Анна и Владимир
  • Мария и Николай
  • София и Александр
  • Елена и Иван
  • Ирина и Василий
  • Светлана и Сергей
  • Татьяна и Андрей
  • Наталья и Дмитрий
  • Виктория и Максим
  • Соломия и Виктор
  • Анастасия и Степан
  • Вера и Анатолий
  • Надежда и Михаил
  • Христина и Петр
  • Дарья и Назар
  • Марина и Артем
  • Ольга и Владислав
  • Катерина и Марк
  • Лидия и Юрий
  • Оксана (Ксения) и Алексей
  • Александра и Григорий
  • Вероника и Виталий
  • Яна и Игорь
  • Марта и Олег
  • Юлия и Валерий
  • Людмила и Павел
  • Нина и Роман
  • Валентина и Матвей
  • Ярослава и Данило
  • Диана и Денис

Не знаете как назвать своего ребенка? Большинство людей в Украине носят эти имена

Дети в вышиванках (фото: РБК-Украина)

Важно! Помните, что имя влияет на судьбу человека. Поэтому к вопросу его выбора стоит подойти максимально ответственно, чтобы ваш ребенок на протяжении всей своей жизни гордился своим именем.

А какие ваши любимые украинские имена? Делитесь в комментариях на нашей странице в Facebook!

Предлагаем вам также список самых счастливых имен для мальчиков и девочек в 2022 году.

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