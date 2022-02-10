Не знаете как назвать своего ребенка? Большинство людей в Украине носят эти имена

Но так, конечно, было не всегда. Например, в начале 90-х десяток лет назад на вершине рейтинга были Татьяна, Надежда, Елена, Наталья, Николай, Владимир, Сергей.

Мода на детские имена постоянно меняется. Сейчас рекорды популярности в Украине бьют Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина, Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Читайте на Styler , какие имена наиболее популярны среди украинцев издревле. Возможно, именно здесь вы найдете имя и для своего малыша.

Самые популярные имена в Украине в разные времена

Сегодня в начале рейтинга стоит имя Мария - его носят более двух миллионов украинских женщин. На втором месте - Анна (1,7 миллиона). Также в топе-"миллионнике": Валентина, Ольга, Галина, Татьяна и Надежда.

Среди мужчин самым распространенным именем в нашей стране является Николай. Носителями этого имени являются около 1,9 миллионов мужчин. Совсем немного уступает имя Владимир (1,7 миллионов) и Александр (1,6 миллионов). Иван, Василий и Сергей - тоже в топе.

Заметим, что в XIX веке маленьким украиночкам чаще всего давали такие имена: Мария, Марина, Анна, Анастасия, Екатерина, Прасковья, Павлина, Вера, Надежда, Кристина.

А среди мальчиков доминировали имена: Иван, Петр, Василий, Михаил, Олекса, Павел, Матвей.

В XVII-XVIII века в Украине модно было также называть детей такими именами, как Григорий, Петр, Василий, Федор, Симон, Панас, Евдокия, Анна, Приска, Мария.

Также в конце XVII века наблюдалась тенденция называть детей именами киевских князей - Владимиром, Ярославом, Ольгой, Святославой.

Девушка в стилизованном украинском наряде (фото honchar.org.ua)

Добавим, что в наши времена на выбор имени ребенка часто влияют советы знакомых, исторические и культурные традиции и даже сериалы и политическая ситуация в стране. Например, в 2005 году, согласно статистическим данным, резко увеличилось количество Викторов и Юлий…

Также сейчас сошла на нет еще одна тенденция - предоставление родителями преимущества иностранным именам, даже если есть их украинский аналог. Потому что еще в начале 2000-х между Микитой и Никитой или Христиной и Кристиной предпочтение отдавалось в основном российскому варианту.

Сегодня возвращается мода и на традиционные имена. А некоторые, как видим, даже из моды не выходили. Анна, Мария и София, похоже, будут в тренде еще много-много десятилетий. А может, и веков.

Еще интересный факт, что в зависимости от церковных праздников органы регистрации гражданского состояния до сих пор отмечают "сезонную" популярность того или иного имени.

Например, в конце осени и зимой в Украине увеличивается Андреев, Михаилов, Романов и Николаев.

Итак, держите список 60 самых распространенных имен в Украине (30 женских и 30 мужских):

Анна и Владимир

Мария и Николай

София и Александр

Елена и Иван

Ирина и Василий

Светлана и Сергей

Татьяна и Андрей

Наталья и Дмитрий

Виктория и Максим

Соломия и Виктор

Анастасия и Степан

Вера и Анатолий

Надежда и Михаил

Христина и Петр

Дарья и Назар

Марина и Артем

Ольга и Владислав

Катерина и Марк

Лидия и Юрий

Оксана (Ксения) и Алексей

Александра и Григорий

Вероника и Виталий

Яна и Игорь

Марта и Олег

Юлия и Валерий

Людмила и Павел

Нина и Роман

Валентина и Матвей

Ярослава и Данило

Диана и Денис

Дети в вышиванках (фото: РБК-Украина)

Важно! Помните, что имя влияет на судьбу человека. Поэтому к вопросу его выбора стоит подойти максимально ответственно, чтобы ваш ребенок на протяжении всей своей жизни гордился своим именем.

А какие ваши любимые украинские имена? Делитесь в комментариях на нашей странице в Facebook!