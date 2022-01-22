Астрологи назвали главных счастливчиков февраля по знаку Зодиака: ищите себя в списке

Гороскоп на февраль 2022 года говорит о том, что последний месяц зимы станет временем кардинальных перемен в жизни большинства представителей зодиакального созвездия.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в феврале повезет больше остальных. Об этом информирует Ftimes.

Телец

Февраль принесет удачу только во второй половине месяца. К вам придет вдохновение, переговоры сдвинутся с мертвой точки, и вы сможете сделать то, о чем многие только мечтают.

Ожидается материальное вознаграждение за ваши труды. А одинокие Тельцы встретят спутника жизни.

Весы

Весна к этому знаку придет намного раньше остальных. Февраль станет месяцем романтики, новых контактов и знакомств.

Будьте осторожны в отношениях с партнером, ему может не понравится то, что происходит в вашей жизни. Не принимайте всерьез разные события и не верьте всему, что видите и слышите.

Стрелец

Месяц будет непростой и очень насыщенный. Возможно, вы столкнетесь с какой-то неопределенность и вам придется одновременно действовать и ждать.

Слушайте свой внутренний голос, он подскажет, что делать с вашим революционным духом протеста и жаждой свободы.

Водолей

В феврале вас ждут новые интересные знакомства и возвращение людей из прошлого. Получите приглашение на интересное мероприятие, и там одинокие Водолеи имеют все шансы встретить будущую половинку.

В личной жизни скучно точно не будет. А на провокации врагов просто не обращайте внимания.