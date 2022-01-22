ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Астрологи назвали главных счастливчиков февраля по знаку Зодиака: ищите себя в списке

Новина українською →
Суббота 22 января 2022 05:10
Астрологи назвали главных счастливчиков февраля по знаку Зодиака: ищите себя в списке Астрологи назвали знаки Зодиака, которым февраль принесет счастье (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на февраль 2022 года говорит о том, что последний месяц зимы станет временем кардинальных перемен в жизни большинства представителей зодиакального созвездия.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в феврале повезет больше остальных. Об этом информирует Ftimes.

Телец

Февраль принесет удачу только во второй половине месяца. К вам придет вдохновение, переговоры сдвинутся с мертвой точки, и вы сможете сделать то, о чем многие только мечтают.

Ожидается материальное вознаграждение за ваши труды. А одинокие Тельцы встретят спутника жизни.

Весы

Весна к этому знаку придет намного раньше остальных. Февраль станет месяцем романтики, новых контактов и знакомств.

Будьте осторожны в отношениях с партнером, ему может не понравится то, что происходит в вашей жизни. Не принимайте всерьез разные события и не верьте всему, что видите и слышите.

Стрелец

Месяц будет непростой и очень насыщенный. Возможно, вы столкнетесь с какой-то неопределенность и вам придется одновременно действовать и ждать.

Слушайте свой внутренний голос, он подскажет, что делать с вашим революционным духом протеста и жаждой свободы.

Водолей

В феврале вас ждут новые интересные знакомства и возвращение людей из прошлого. Получите приглашение на интересное мероприятие, и там одинокие Водолеи имеют все шансы встретить будущую половинку.

В личной жизни скучно точно не будет. А на провокации врагов просто не обращайте внимания.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака стоит приготовиться к кардинальным изменениям в конце зимы.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, для которых 2022 год станет черной полосой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп астрология знаки Зод
LITE
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"