Знаменитый астролог назвал знаки Зодиака, для которых 2022 год станет "черной полосой"
Гороскоп на 2022 год сулит трем знакам Зодиака проблемы, неприятности, трудности, на преодоление которых придется затратить много сил и нервов. Знаменитый астролог Павел Глоба дал совет каждому из них, как пережить "черную полосу".
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Рак
Астролог рекомендует представителям знака собраться с силами. В этот период вам нужно будет не отчаиваться, ведь главной проблемой может стать скука и, последующие за ней, поиски смысла жизни.
Не стоит ждать ничего хорошего и от работы, скорее всего, в скором времени вы захотите поменять ее на что-то более значимое.
Лев
А вот Львам больше всего не будет везти в личной жизни, которая в 2022-м году окажется под ударом.
Павел Глоба рекомендует отказаться от обострения ссор, иначе рискуете вовсе нарваться на расставание с любимым человеком.
Козерог
Неудачи в случае Козерогов будут связаны с нежеланием учиться на своих ошибках. Вы будете наступать на те же грабли, получая закономерный результат.
Астрологи советуют вам все-таки провести работу над ошибками, пока не поздно, и не быть таким самоуверенным.
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