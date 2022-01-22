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Астрологи назвали головних щасливчиків лютого за знаком Зодіаку: шукайте себе в списку

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Субота 22 січня 2022 05:10
Астрологи назвали головних щасливчиків лютого за знаком Зодіаку: шукайте себе в списку Астрологи назвали Знаки зодіаку, яким лютий принесе щастя (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на лютий 2022 року говорить про те, що останній місяць зими стане часом кардинальних змін в житті більшості представників зодіакального сузір'я.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким в лютому пощастить більше за інших. Про це інформує Ftimes.

Телець

Лютий принесе удачу тільки в другій половині місяця. До вас прийде натхнення, переговори зрушаться з мертвої точки, і ви зможете зробити те, про що багато хто тільки мріють.

Очікується матеріальна винагорода за вашу працю. А самотні Тельці зустрінуть супутника життя.

Терези

Весна до цього знаку прийде набагато раніше за інших. Лютий стане місяцем романтики, нових контактів і знайомств.

Будьте обережні у відносинах з партнером, йому може не сподобається те, що відбувається у Вашому житті. Не приймайте всерйоз різні події та не вірте всьому, що бачите і чуєте.

Стрілець

Місяць буде непростий і дуже насичений. Можливо, ви зіткнетеся з якоюсь невизначеність і вам доведеться одночасно діяти та чекати.

Слухайте свій внутрішній голос, він підкаже, що робити з вашим революційним духом протесту і жагою свободи.

Водолій

У лютому вас чекають нові цікаві знайомства і повернення людей з минулого. Отримаєте запрошення на цікавий захід, і там самотні Водолії мають всі шанси зустріти майбутню половинку.

В особистому житті нудно точно не буде. А на провокації ворогів просто не звертайте уваги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку варто приготуватися до кардинальних змін в кінці зими.

А також розповідали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких 2022 рік стане чорною смугою.

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