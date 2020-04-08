ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Астрологи назвали дату окончания пандемии коронавируса

STYLERКоронавирус    08.04.2020 - 15:24
Астрологи назвали дату окончания пандемии коронавируса
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Пандемия коронавируса пойдет на спад уже очень скоро

Коронавирус COVID-19 продолжает стремительно распространяться по всему миру. Астрологи назвали дату окончания пандемии, опираясь на данные о влиянии небесных тел и энергетике високосного 2020 года. Что известно о прогнозах насчет пандемии коронавируса - в материале Styler.

Распространение опасной болезни, жертвами которой уже стало около 75 тысяч человек во всем мире, зависит от многих факторов. Астрологи отмечают, что обстановка довольно напряженная, пишет slovofraza.

Эксперты считают, что энергетика високосного года и влияние Черной Луны не сулит человечеству быстрого избавления от коронавируса. Тем не менее астрологи уверены, что в конце апреля пандемия пойдет на спад, и в мае ситуация в Украине и мире наладится.

Но осенью коронавирус снова вернется. При этом астрологи считают, что вторая волна пандемии не будет уже такой сильной, как первая. И большинство стран сможет успешно противостоять коронавирусу.

Главным фактором, влияющим на людей сейчас, астрологи называют Черную Луну. Ее энергетика будет сильна как никогда, а значит, весь 2020 год нужно провести с осторожностью.

К слову, болгарская предсказательница Ванга еще 30 лет назад предсказала пандемию коронавируса в 2020 году. Она также в своем пророчестве рассказала, когда изобретут вакцину от COVID-19.

Ранее мы писали, в каких масках запрещено появляться в общественных местах после ужесточения карантина в Украине с 6 апреля.

В Минэкономики предупредили о серьезных последствиях коронавируса для Украины
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь