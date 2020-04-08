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Астрологи назвали дату закінчення пандемії коронавіруса

STYLERКоронавірус    08.04.2020 - 15:24
Астрологи назвали дату закінчення пандемії коронавіруса
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Пандемія коронавіруса піде на спад вже дуже скоро

Коронавірус COVID-19 продовжує стрімко поширюватися по всьому світу. Астрологи назвали дату закінчення пандемії, спираючись на дані про вплив небесних тіл та енергетику високосного 2020 року. Що відомо про прогнози щодо пандемії коронавіруса - в матеріалі Styler.

Поширення небезпечної хвороби, жертвами якої стало близько 75 тисяч осіб у всьому світі, залежить від багатьох факторів. Астрологи зазначають, що ситуація досить напружена, пише slovofraza.

Експерти вважають, що енергетика високосного року та вплив Чорного Місяця не обіцяє людству швидкого позбавлення від коронавіруса. Однак астрологи упевнені, що в кінці квітня пандемія піде на спад, і в травні ситуація в Україні і світі налагодиться.

Але восени знову повернеться коронавірус. При цьому астрологи вважають, що друга хвиля пандемії не буде вже такою сильною, як перша. І більшість країн зможе успішно протистояти коронавірусу.

Головним чинником, що впливає на людей зараз, астрологи називають Чорний Місяць. Його енергетика буде сильна як ніколи, а значить, весь 2020 рік потрібно провести з обережністю.

До речі, болгарська провидиця Ванга ще 30 років тому передбачила пандемію коронавіруса у 2020 році. Вона також у своєму пророцтві розповіла, коли винайдуть вакцину від COVID-19.

Раніше ми писали, в яких масках заборонено з'являтися в громадських місцях після посилення карантину в Україні з 6 квітня.

У Мінекономіки попередили про серйозні наслідки коронавірусу для України
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