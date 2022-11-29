Що вдягнути на Новий рік кожному знаку Зодіаку, щоб привернути успіх

Астрологи стверджують, що для привернення удачі в новому році його важливо правильно зустріти. Потрібно враховувати відразу декілька факторів: від приготування страв до подарунків.
Астропсихолог Альона Лісна детально розповіла, що варто одягати в новорічну ніч усім знакам Зодіаку.
Представники вогняного знаку Зодіаку завжди люблять бути в центрі уваги, і Новий рік - не виняток. Тому зверніть увагу на незвичайні наряди, обирайте нестандартний крій. Особливо вдалими будуть глибокі вирізи та відкрита спина.
У кольоровій гамі орієнтуйтеся на відтінки червоного та бордового в поєднанні з білим. Доповнити образ можна золотими аксесуарами.
Вам підійдуть спокійні відтінки в образі. Обираючи наряд, зверніть увагу на атласні тканини. Серед палітри придивіться до коричневого, золотого, бежевого або ніжно-рожевого кольорів. Їх також можна гармонійно поєднати між собою.
Для святкування Нового року обирайте комфортний одяг сріблястого, білого або ніжно-голубого кольору. Можна вибрати наряд з декором із паєток і стразів.
Зверніть увагу на оксамитові піджаки, максі-комбінезони та сукні-піджаки.
Чорний Кролик оцінить більш класичні образи. У вашому наряді не повинно бути ніяких елементів, які зайвий раз привертають увагу. Рекомендовані для вас кольори - це сріблястий, смарагдовий, ніжно-рожевий і золотий.
У чому зустрічати Новий рік 2023 (фото: Freepik)
Цей знак Зодіаку не може обійтися без уваги, тому вам підійдуть наряди з паєток. У новорічну ніч обирайте сміливий образ чорного, білого або синього кольорів.
Хорошим доповненням стануть великі золотисті аксесуари, але не забувайте про почуття міри.
Щоб 2023 став для вас вдалим, вашими кольорами є бежевий, білий і рожевий. Це можуть бути сукні або костюми з вельвету чи іншої тканини, яка є приємною на дотик.
Доповніть свій образ класичними прикрасами зі срібла або білого золота.
Обирайте класичний штанний костюм або мінісукню в поєднанні з білим або темно-синім піджаком. Зверніть увагу на аксесуари золотистих кольорів. Для вас також вдалим вибором стануть прикраси для волосся.
Ваші кольори на Новий рік - це чорний і червоний, які лише підкреслять притаманну вам провокативність. Але важливо пам'ятати, що у вашому гардеробі не повинно бути гострих предметів: Кролику це не до вподоби.
Поєднуйте атласні тканини зі шкірою, таким чином експериментуючи з образом.
Вам підійдуть глибокі кольори темних відтінків: темно-фіолетовий або темно-синій. Саме вони принесуть вам удачу у 2023 році.
Зверніть увагу на наряди з відкритою спиною. А маленька сумочка зі стразами чудово підійде вашому образу.
Для вас класика завжди в моді, і новорічна ніч не стане винятком. Краще обрати маленьку чорну сукню з відкритими плечима. Волосся зберіть догори, а також надягніть незвичайні сережки золотистого відтінку або чорного кольору з елементами золота.
Ваша палітра в новорічну ніч повинна бути світлою: білий або бежевий колір. Зверніть увагу на незвичайні аксесуари зі сріблястими відтінками або натуральні камені темних кольорів.
Для Риб ідеальним новорічним образом є поєднання об'ємного светра зі штанами палаццо, виготовлених із м'яких тканин. У вашому наряді повинен переважати колір сталі в комбінації з темно-синім або темно-фіолетовим.
Ми вже давали дієві поради, як правильно зустріти Новий рік 2023, щоб мати вдалий рік.
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