Що вдягнути на Новий рік кожному знаку Зодіаку, щоб привернути успіх

Овен

Представники вогняного знаку Зодіаку завжди люблять бути в центрі уваги, і Новий рік - не виняток. Тому зверніть увагу на незвичайні наряди, обирайте нестандартний крій. Особливо вдалими будуть глибокі вирізи та відкрита спина.

У кольоровій гамі орієнтуйтеся на відтінки червоного та бордового в поєднанні з білим. Доповнити образ можна золотими аксесуарами.

Телець

Вам підійдуть спокійні відтінки в образі. Обираючи наряд, зверніть увагу на атласні тканини. Серед палітри придивіться до коричневого, золотого, бежевого або ніжно-рожевого кольорів. Їх також можна гармонійно поєднати між собою.

Близнюки

Для святкування Нового року обирайте комфортний одяг сріблястого, білого або ніжно-голубого кольору. Можна вибрати наряд з декором із паєток і стразів.

Зверніть увагу на оксамитові піджаки, максі-комбінезони та сукні-піджаки.

Рак

Чорний Кролик оцінить більш класичні образи. У вашому наряді не повинно бути ніяких елементів, які зайвий раз привертають увагу. Рекомендовані для вас кольори - це сріблястий, смарагдовий, ніжно-рожевий і золотий.

У чому зустрічати Новий рік 2023 (фото: Freepik)

Лев

Цей знак Зодіаку не може обійтися без уваги, тому вам підійдуть наряди з паєток. У новорічну ніч обирайте сміливий образ чорного, білого або синього кольорів.

Хорошим доповненням стануть великі золотисті аксесуари, але не забувайте про почуття міри.

Діва

Щоб 2023 став для вас вдалим, вашими кольорами є бежевий, білий і рожевий. Це можуть бути сукні або костюми з вельвету чи іншої тканини, яка є приємною на дотик.

Доповніть свій образ класичними прикрасами зі срібла або білого золота.

Терези

Обирайте класичний штанний костюм або мінісукню в поєднанні з білим або темно-синім піджаком. Зверніть увагу на аксесуари золотистих кольорів. Для вас також вдалим вибором стануть прикраси для волосся.

Скорпіон

Ваші кольори на Новий рік - це чорний і червоний, які лише підкреслять притаманну вам провокативність. Але важливо пам'ятати, що у вашому гардеробі не повинно бути гострих предметів: Кролику це не до вподоби.

Поєднуйте атласні тканини зі шкірою, таким чином експериментуючи з образом.

У чому зустрічати Новий рік 2023 (фото: Freepik)

Стрілець

Вам підійдуть глибокі кольори темних відтінків: темно-фіолетовий або темно-синій. Саме вони принесуть вам удачу у 2023 році.

Зверніть увагу на наряди з відкритою спиною. А маленька сумочка зі стразами чудово підійде вашому образу.

Козоріг

Для вас класика завжди в моді, і новорічна ніч не стане винятком. Краще обрати маленьку чорну сукню з відкритими плечима. Волосся зберіть догори, а також надягніть незвичайні сережки золотистого відтінку або чорного кольору з елементами золота.

Водолій

Ваша палітра в новорічну ніч повинна бути світлою: білий або бежевий колір. Зверніть увагу на незвичайні аксесуари зі сріблястими відтінками або натуральні камені темних кольорів.

Риби

Для Риб ідеальним новорічним образом є поєднання об'ємного светра зі штанами палаццо, виготовлених із м'яких тканин. У вашому наряді повинен переважати колір сталі в комбінації з темно-синім або темно-фіолетовим.