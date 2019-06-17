Астролог рассказала, какие знаки Зодиака разбогатеют уже на этой неделе

Финансовый гороскоп сулит некоторым знакам Зодиака огромные денежные поступления с 17 по 23 июня, а другим - немалые расходы. Кому именно повезет, а кто должен быть предельно осторожен, рассказала известная астролог Татьяна Борщ.

Овен

В первые дни недели Овны отправятся в поездку или получат хорошие новости издалека. Ситуация с финансами становится яснее, что позволит действовать в правильном и нужном русле. Впереди большой объем работы, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Середина недели - время домашней работы, в четверг и пятницу не провоцируйте конфликтов! В конце недели можно встретиться с друзьями и неплохо провести время.

Телец

В начале недели Тельцы получат деньги, а также расплатятся по своим счетам. В среду и четверг будьте внимательны в поездках и за рулем! Также не наступайте на любимые мозоли окружающим, в первую очередь - родственникам. В конце недели придут приличные деньги и удачно решатся вопросы профессиональные.

Близнецы

В понедельник-вторник Близнецы встретятся с близкими людьми, получат неплохие новости издалека и в целом отлично проведут время. Среда и четверг принесут много расходов и спорных финансовых ситуаций. Постарайтесь не рассориться с близкими! В четверг и пятницу будьте внимательны за рулем! В конце недели ожидается поездка.

Рак

В дни полной луны Раки могут неважно себя чувствовать и получить неважные новости. Середина недели также неудачна и конфликтна. А в ее конце можно получить совет и помощь родителей или близкого человека.

Лев

В начале недели Львы встретятся с нужными людьми и прояснят ситуацию на работе. В середине недели ожидается профессиональный конфликт, но следует проявить сдержанность и деликатность. Зато конец недели хорош: можно получить большое удовольствие от встреч с друзьями и людьми близкими.

Дева

Девы в начале недели получат деньги и прояснят ситуацию на работе. Середина недели предполагает большие расходы и их часть связана с детьми или близкими людьми. В конце недели придут приличные деньги и удастся решить ряд важных профессиональных вопросов. И даже выходные пройдут в работе!

Весы

Вы проведете первые дни недели в поездке, возможны и неплохие новости издалека. В середине недели ожидается конфликт на работе. Но если вы правы, то непременно настаивайте на своем. Конец недели будет посвящен детям и близким людям.

Скорпион

В начале недели Скорпионы получат и тут же растратят приличные деньги. В среду и четверг будьте внимательны за рулем и в общении с родственниками. Конец недели пройдет в тесном семейном кругу.

Стрелец

В понедельник и вторник Стрельцам обеспечено много общения, как полезного, так и приятного. Середина недели связана с расходами и покупками. Конец недели пройдет в поездке. Оставшиеся дома, встретят гостей издалека.

Козерог

В начале недели Козероги могут неважно себя чувствовать, реальны и некоторые проблемы в коллективе, которые, впрочем, скоро уладятся. Середина недели конфликтна – кто-то рассорится с партнерами по делу, а кто-то с близкими людьми. В конце недели придут приличные деньги, а на выходных придется заниматься разными домашними делами, а возможно и выйти на работу.

Водолей

В понедельник-вторник Водолеи встретятся с друзьями и решат часть вопросов, не дававших покоя в последнее время. Середина недели сложна - возможно ухудшение самочувствия, профессиональные конфликты и заботы о ком-то из членов семьи. Будьте внимательны за рулем! Зато выходные будут очень приятными.

Рыбы

В понедельник и вторник Рыбам придется много работать, реальны и денежные поступления. В период со среды и по пятницу старайтесь не обидеть людей, которые вам пригодятся в будущем, А также не тратьте много денег, особенно, если речь идет о покупках. Выходные спокойны и приятны.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, к которым "липнут" деньги.

А также рассказывали о том, что астролог сообщил, у каких знаков пропадут деньги в июне.