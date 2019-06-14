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Обречены стать миллионерами: к каким знакам Зодиака "липнут" деньги

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 09:34
Обречены стать миллионерами: к каким знакам Зодиака "липнут" деньги
Астролог составил гороскоп самых богатых знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которых любят деньги

Гороскоп самых везучих знаков Зодиака, которые в силу ряда особенностей привлекают к себе деньги, расскажет, какие представители зодиакальных созвездий чаще всего становятся богатыми и влиятельными людьми. Об этом сообщает "Главред".

Астролог Влад Росс говорит, что среди финансово преуспевших людей преобладают представители стихии Земля.

№ 7 Весы

Весы добиваются богатства благодаря деловому партнерству, выгодным сделкам и контрактам. В преуспевании им помогает экзальтированная планета Сатурн, которая находится в их знаке, поскольку именно Сатурн управляет земными богатствами. Примеры богатых Весов - Владимир Путин и Петр Порошенко.

Обречены стать миллионерами: к каким знакам Зодиака &quot;липнут&quot; деньги

Астролог составил гороскоп самых богатых знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

№ 6 Стрелец

Стрельцы также входят в когорту везунчиков, особенно те, кто реализовывают себя в политике. Именно в этой области у Стрельцов широкие возможности добиваться успеха и финансового благополучия. Не последнюю роль тут играет  также близость Стрельца к влиятельным людям, политическим деятелям. Таким примером может быть зять Кучмы Виктор Пинчук.

№5 Скорпион

Скорпионы также могут добиваться грандиозных финансовых успехов. Но в этом случае важен личный гороскоп.  К примеру, в гороскопе Ахметова Луна в Скорпионе, асцендент в Козероге и Солнце в Деве, то есть все три знака богатства. Билл Гейтс, который долгое время был самым богатым человеком в мире, также Скорпион по знаку Зодиака.

Обречены стать миллионерами: к каким знакам Зодиака &quot;липнут&quot; деньги

Астролог составил гороскоп самых богатых знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

№ 4 Рак

Они достигают успехов в финансах через клановость, род, семью. То есть, наследование состояния или бизнеса. Рак - это водный знак, которые также нередко добиваются высот в денежных делах. Порой они сосредотачивают в своих руках значительные финансовые ресурсы и возможности. К примеру, это удалось сделать Виктору Януковичу в Украине.

№3 Телец

Телец издавна считается символом удачи, богатства и изобилия. Они имеют блестящие шансы разбогатеть. В частности, под знаком Тельца родился создатель Фейсбука Марк Цукерберг, который в будущем может стать самым богатым человеком в мире. Из известных украинских олигархов под знаком Тельца родился Дмитрий Фирташ.

Обречены стать миллионерами: к каким знакам Зодиака &quot;липнут&quot; деньги

Астролог составил гороскоп самых богатых знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

№ 2 Козерог

Эти знаки сильно притягивают к себе деньги. У них отличные шансы разбогатеть, если они становятся высокопоставленными людьми или же ставят перед собой большие цели в жизни. Джефф Безос, основатель Amazon - самый богатый человек в мире, рожден под знаком Козерога. Среди украинских богачей-Козерогов - Геннадий Боголюбов.

№ 1 Дева

Удивительной особенностью представителей этого знака является их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии стать миллиардером. К Девам в буквальном смысле "липнут деньги. К примеру, самым богатым человеком в Украине является Дева - Ринат Ахметов.

К слову, известный астролог Хаял Алекперов рассказал, кому из знаков Зодиака нужно внимательно отнестись в июне к своему здоровью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астрологи составили любовный гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака.

К слову, гороскоп самых непутевых жен расскажет о четырех знаках, с которыми мужчинам сложно строить семью.

Свадьба в июне: астрологи назвали самые опасные даты Нет никаких шансов: знаки Зодиака, обреченные на расставание
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