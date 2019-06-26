Астролог рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют в июле

Гороскоп богатства на июль 2019 подготовил некоторым знакам Зодиака великолепное поощрение за целеустремленность, настойчивость, работоспособность - эти качества умноженные на благоволение звезд могут принести достойное денежное вознагрождение. Финансовый прогноз на второй месяц лета составил известный астролог Павел Глоба, и он способен стать отличной мотивацией для его "героев" не расслабляться, а оставаться в Глобатонусе, так как экономические бонусы сильно зависят от ваших действий.

Богатство в июне потечет в руки рожденным под созвездиями Овна, Рака и Скорпиона. Но это не означает, что представители этого Зодиакального круга вдруг да и станут купаться в деньгах, которые свалятся просто с неба. В некоторых случаях придется еще и пошаманить, чтобы вызвать "золотой дождь", а также не стоит забывать о риске профукать все от радости и заодно даже влезть в долги.

Иллюстративное фото (unsplash/rawpixel)

Овен

Овны в июле 2019 году могут добиться финансового рая благодаря собственной упорной работе в предыдущие месяцы. Самодисциплина и выдержка, плюс незаурядное упорство (что является вашей отличительной чертой) позволят окончательно преодолеть многочисленные неудобства и сдерживающие факторы на пути к большим деньгам. Астролог подчеркивает, что в этих задачах представителям данного знака Зодиака необходимо в первую очередь самостоятельно проявлять инициативы, иногда даже "рубить с плеча", если мелкие дела сдерживают и отвлекают от основной цели. Год Желтой Свиньи для Овнов благоприятный в целом, а июль концентрирует Фортуну, поэтому стоит больше доверять интуиции и быть решительнее обычного. В то же время эксперт предупреждает о возможных происках недоброжелателей на работе - будтье готовы к вероятным "подножкам".

У Овнов в июле высоки шансы разбогатеть как за счет реализации давних значительных бизнес-проектов, так и от дивидентов от предыдущих инвестиций. Кстати, к финансовому благосостоянию может добавиться и карьерный рост, но проявится это скорее в начале очени.

Рак

У Раков в июле 2019 года наступает настоящий "звездный период" - представителям этого знака Зодиака будет везти не только в деньгах, но и на любовном фронте, а также в карьере. Дело в том, что харизма Раков во втором месяце лета значительно усилится, что придаст вам особый магнетизм. Это удачное время для заключения новых деловых соглашений, постройки долгосрочных бизнес-проектов, но монета придет гораздо раньше, чем можно будет ожидать. Речь идет о "внезапных" финансах, что может стать счастливым лотерейным билетом, возвращением вам долгов сторицей, поощрением на работе в виде премий, наследство...

Астролог в этом контексте отмечает, что Ракам в июле важно не терять голову от фарта и не швыряться деньгами налево и направо - наоборот, очень важно "раскладывать яйца в разные корзины", а в некоторых случаях даже экономить каждую гривну. Шарм и везение Раков в июле проявят себя в наибольшей мере. Также эксперт рекомендует прислушиваться к советам близких людей и не стесняться воспользоваться помощью родных.

Стрелец

Стрельцы в июле 2019 почувствуют, что Небо наконец-то начало оценивать их прошлые заслуги, и конвертировать это признание в звонкую монету. На крупные финансовые бонусы могут расчитывать те, кто активно трудился над масштабными проектами в бизнесе, во многом отказывая себе долгие месяцы. Второй месяц лета станет удачным в экономическом плане для трудолюбивых Стрельцов-аскетов, а вот ленивцы вишенку на пироге вряд ли получат (скорее, как и самого пирога тоже).

Астролог говорит про высокую вероятность финансового достатка тем рожденным под знаком Стрельца, которые смоги использовать грамотную комбинацию работы и отдыха - использовали выходные для аккумулирования сил для свершений в трудовые будни.

Финансовый гороскоп на июль 2019 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно астролог составил гороскоп путешествий на лето 2019 и назвал лучшие города и курорты для отдыха для всех знаков Зодиака.

Также мы писали о том, что астролог Павел Глоба составил любовный гороскоп на 2019-й год. Согласно его предсказаниям, в этом году, в особенности летом и осенью, Львы, Девы, Скорпионы и Близнецы смогут найти любовь всей жизни.

Напомним, что перед этим астролог назвал знаки Зодиака, которые обнищают в 2019 году.