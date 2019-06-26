Астролог розповів, які знаки Зодіаку розбагатіють в липні

Гороскоп багатства на липень 2019 підготував деяким знакам Зодіаку чудове заохочення за цілеспрямованість, наполегливість, працездатність - ці якості помножені на прихильність зірок можуть принести гідну грошову винагороду. Фінансовий прогноз на другий місяць літа склав відомий астролог Павло Глоба, і він здатний стати відмінною мотивацією для його "героїв" не розслаблятися, а залишатися в тонусі, адже економічні бонуси сильно залежать від ваших дій.

Багатство в червні потече в руки народженим під сузір'ями Овна, Раку і Скорпіона. Але це не означає, що представники цього Зодіакального кола раптом та й стануть купатися в грошах, які зваляться просто з неба. В деяких випадках доведеться ще і пошаманити, аби викликати "золотий дощ", а також не варто забувати про ризик розтринькати все від радості та й заодно навіть влізти у борги.

Ілюстративне фото (unsplash/rawpixel)

Овен

Овни в липні 2019 році можуть досягти фінансового раю завдяки власній наполегливій роботі в попередні місяці. Самодисципліна і витримка, плюс неабияка завзятість (що є вашою характерною рисою) дозволять остаточно подолати численні незручності та стримуючі фактори на шляху до великих грошей. Астролог наголошує, що в цих завданнях представникам даного знаку Зодіаку необхідно в першу чергу самостійно проявляти ініціативи, іноді навіть "рубати з плеча", якщо дрібні справи стримують і відволікають від основної мети. Рік Жовтої Свині для Овнів сприятливий в цілому, а липень концентрує Фортуну, тому варто більше довіряти інтуїції та бути рішучими, ніж зазвичай. У той же час експерт попереджає про можливі підступи недоброзичливців на роботі - будтье готові до ймовірних "підніжок".

У Овнів у липні високі шанси розбагатіти як за рахунок реалізації давніх значних бізнес-проектів, так і від дивідендів від попередніх інвестицій. До речі, до фінансового добробуту може додатися і кар'єрне зростання, але проявиться це швидше за все на початку очени.

Рак

У Раків в липні 2019 року настає справжній "зоряний період" - представникам цього знаку Зодіаку буде везти не тільки в грошах, але і на любовному фронті, а також у кар'єрі. Справа в тому, що харизма Раків у другому місяці літа значно посилиться, що додасть вам особливий магнетизм. Це вдалий час для укладання нових ділових угод, початку довгострокових бізнес-проектів, але монета прийде набагато раніше, ніж можна очікувати. Мова йде про "раптові" фінанси, що може стати щасливим лотерейним квитком, поверненням вам боргів сторицею, заохоченням на роботі у вигляді премій, спадок ...

Астролог в цьому контексті зазначає, що Ракам в липні важливо не втрачати голову від фарту і не кидатися грошима наліво і направо - навпаки, дуже важливо "розкладати яйця в різні кошики", а в деяких випадках навіть економити кожну гривню. Шарм і везіння Раків у липні проявлять себе в найбільшій мірі. Також експерт рекомендує дослухатися порад близьких людей і не соромитися скористатися допомогою рідних.

Стрілець

Стрільці у липні 2019 відчують, що Небо нарешті почало оцінювати їх минулі заслуги, і конвертувати це визнання у дзвінку монету. На великі фінансові бонуси можуть розраховувати ті, хто активно працював над масштабними проектами в бізнесі, відмовляючи собі у багатьох речах довгі місяці. Другий місяць літа стане вдалим в економічному плані для працьовитих Стрільців-аскетів, а от лінивці вишеньку на пирозі навряд чи отримають (скоріше, як і самого пирога теж).

Астролог говорить про високу ймовірність фінансового достатку тим народженим під знаком Стрільця, які змогли використати грамотну комбінацію праці і відпочинку - використовували вихідні для акумулювання сил заради звершень у трудові будні.

Фінансовий гороскоп на липень 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно астролог склав гороскоп подорожей на літо 2019 і назвав найкращі міста і курорти для відпочинку для всіх знаків Зодіаку.

Також ми писали про те, що астролог Павло Глоба склав любовний гороскоп на 2019-й рік. Згідно з його прогнозами, в цьому році, особливо влітку і восени, Леви, Діви, Скорпіони і Близнюки зможуть знайти кохання всього життя.

Нагадаємо, що перед цим астролог назвав знаки Зодіаку, які зубожіють в 2019 році.