Астролог рассказал, какие знаки Зодиака потеряют деньги в июле

Гороскоп на июль 2019 от астролога Анны Фалилеевой некоторым знакам Зодиака сулит непростое время. В частности, кое-кто будет в этом месяце испытывать финансовые трудности. Как избежать проблем с деньгами, и кому именно нужно быть осторожным - в финансовом гороскопе на июль.

Лев

Для Львов июль 2019-го - сложный период в отношении работы, финансов и путешествий. Представители этого знака столкнутся с неожиданными препятствиями. Почти весь месяц вы будете вертеться, как белка в колесе. И все ради того, чтобы сохранить карьеру. И это у вас будет получаться с большим трудом. Те, кто отправится на июльский отдых, должны быть готовыми к тому, что путешествие будет испорчено долгими задержками в пути, досадными случайностями, а деньги, потраченные на отпуск, не оправдают ожиданий.

Скорпион

Почти всю первую половину июля Скорпионы будут поглощены разнообразными мелкими делами. Но эти мелкие делишки вытянут из вашего кармана немало денег. Постарайтесь обойтись в этом месяце без больших покупок. Единственное, на что действительно следует потратиться - оздоровительные мероприятия. Съездите в санаторий, к реке, лесу... Потому что, если сейчас не заняться своим здоровьем, то потом придется выложить на таблетки и микстуры большую часть сбережений.

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