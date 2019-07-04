Астролог розповів, які знаки Зодіаку втратять гроші в липні

Гороскоп на липень 2019 від астролога Анни Фалілєєвої деяким знакам Зодіаку обіцяє непростий час. Зокрема, дехто в цьому місяці буде відчувати фінансові труднощі. Як уникнути проблем з грошима, і кому саме треба бути обережним - у фінансовому гороскопі на липень.

Лев

Для Левів липень 2019-го - складний період стосовно роботи, фінансів і подорожей. Представники цього знака зіткнуться з несподіваними перешкодами. Майже весь місяць ви будете крутитися, як білка в колесі. І все заради того, щоб зберегти кар'єру. І це у вас буде виходити з великим трудом.

Ті, хто відправиться на липневий відпочинок, повинні бути готовими до того, що подорож буде зіпсовано довгими затримками в дорозі, прикрими випадками, а гроші, витрачені на відпустку, не виправдають очікувань.

Скорпіон

Майже всю першу половину липня Скорпіони будуть зайняті різноманітними дрібними справами. Але ці дрібні справи витягнуть з вашої кишені чимало грошей.

Постарайтеся обійтися в цьому місяці без великих покупок. Єдине, на що дійсно варто витратитися - оздоровчі заходи. Поїдьте в санаторій, до річки, лісу... Тому що, якщо зараз не зайнятися своїм здоров'ям, то потім доведеться викласти на таблетки і мікстури велику частину заощаджень.

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