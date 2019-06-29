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Астролог рассказал, какие знаки Зодиака получат деньги на выходных

STYLERЖизнь    29.06.2019 - 09:45
Астролог рассказал, какие знаки Зодиака получат деньги на выходных
Финансовый гороскоп на выходные (фото: коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп на выходные для всех знаков Зодиака. Астролог рассказал, кому повезет больше всего

Финансовый гороскоп на выходные сулит некоторым знакам Зодиака прибыль и хорошее материальное положение. Известный астролог Павел Глоба составил прогноз, который предвещает особый успех в сфере денег Ракам, Весам и Козерогам. Как достичь желаемого и не упустить свой шанс? Подробнее - читайте на Styler.

Рак

Благодаря позитивному влиянию Нептуна, который пребывает в Рыбах, условия для урегулирования и улучшения финансовой жизни будут складываться весьма благоприятно. Однако оттягивать не стоит, ведь устроить свою материальную жизнь так, как вы этого хотите, получится исключительно 29-30 июня.

Для того, чтобы улучшить финансовое положение стоит прекратить общение с людьми на темы, которые касаются работы и дохода.

Астролог рассказал, какие знаки Зодиака получат деньги на выходныхФинансовый гороскоп на выходные (фото: коллаж РБК-Украина)

Весы

Для Весов это время окажется также весьма благоприятным. Например, данному знаку Зодиака можно будет без проблем открыть счет в банке либо инвестировать в чужое дело. Любое подобное действие принесет ощутимые результаты и поставит Весы в сильную позицию.

Решения должны иметь быструю реализацию, поэтому астролог советует стать активнее и инициативнее. Грандиозные планы в эти выходные будут требовать ошеломительных затрат, однако оно того стоит.

Козерог

29-30 июня является для Козерогов самым благоприятное временем для развития финансовых операций: грамотное вложение денег на этой неделе может поспособствовать стремительному увеличению дохода.

Работа на протяжении этих дней будет даваться легко, без осложнений, однако это может вызвать зависть со стороны коллег, что повлечет неприятные последствия. А потому постарайтесь не хвастаться своими успехами.

Ранее астролог рассказал, каким знакам Зодиака крупно повезет в июле.

Также астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые обнищают в 2019 году.

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