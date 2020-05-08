Астролог предупредил о великом коридоре затмений: будьте осторожны

Коридор затмений в июне 2020 станет великим астрологическим событием, которое несет людям опасность. Пока же мы находимся в периоде затишья, что наступил после неблагоприятной конфигурации планет в марте-апреле.

Но затмения в начале лета, а также переход планет в ретродвижение чревато неприятными событиями и проблемами.

В марте-апреле влияние Урана вызывало много беспокойства и даже паники, сейчас же наступил период, когда волнения и беспокойство уходят, но это лишь затишье перед бурей, говорит астролог Виталий Бердник, пишет Голос.UA.

Астролог говорит, что планеты ныне начинают переходить в ретро-движение. Специалист назвал это время самым спокойным в 2020 году, но оно завершится ближе к первому июньскому затмению. В первый месяц лета их будет три - два лунных, одно - солнечное.

Планеты в июне будут переходить в ретродвижение. Начнется все с 13 июня с Венеры, а это чревато возвращением старых неразрешенных проблем. Кроме того, в июне будет сразу пять ретроградных планет, и это приведет к процессам торможения.

Затмения в июне, по словам Бердника, принесут перемены и сильную эмоциональную волну, поэтому нужно быть осторожными.

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