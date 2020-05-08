Астролог попередив про великий коридор затемнень: будьте обережні

Коридор затемнень в червні 2020 стане великою астрологічною подією, яка несе небезпеку людям. Поки ж ми перебуваємо в періоді затишшя, що настало після несприятливої конфігурації планет в березні-квітні.

Але затемнення на початку літа, а також перехід планет в ретроградний рух загрожує неприємними подіями й проблемами.

У березні-квітні вплив Урану викликав багато неспокою і навіть паніки, зараз же настав період, коли хвилювання і занепокоєння йдуть, але це лише затишшя перед бурею, каже астролог Віталій Бердник, пише Голос.UA.

Астролог каже, що планети нині починають переходити в ретро-рух. Фахівець назвав цей час найбільш спокійним у 2020 році, але він завершиться ближче до першого червневого затемнення. У перший місяць літа їх буде три - два місячних, одне - сонячне.

Планети в червні будуть переходити в ретро-рух. Почнеться все з 13 червня з Венери, а це загрожує поверненням старих невирішених проблем. Крім того, в червні буде відразу п'ять ретроградних планет, і це призведе до процесів гальмування.

Затемнення в червні, за словами Бердника, принесуть зміни і сильну емоційну хвилю, тому потрібно бути обережними.

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