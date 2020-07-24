Астролог предупредил про 5 опасных периодов, которые готовит нам вторая половина 2020 года

Вторая половина трудного 2020 года богата астрологическими периодами, которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь. Астролог назвал пять самых важных событий и дал совет, как избежать лишнего негатива в эти непростые дни.

Кроме планет в ретрограде, вторая часть високосного года "порадует" нас коридором затмений и опасными соединениями планет, пишет SlovoFraza.

Ретроградный Марс с 10 сентября по 11 ноября

Астролог говорит что сама планета в таком состоянии является "бомбой замедленного действия". А в єтот период она попадет еще и в стихию Огня, ведь ретроградность Марса пройдет в Знаке Овна.

В эти два месяца напряженность будет повсюду - начиная с отношений между родственниками, влюбленными и коллегами, заканчивая отношениями между государствами. Астролог говорит, что в это время вероятны политические неурядицы, обострения военных конфликтов. Влюбленные будут припоминать друг другу старые ошибки. Чтобы избежать проблем, фокусироваться стоит на будущем, а прошлое оставить в прошлом.

Ретроградный Меркурий с 14 октября по 3 ноября

И хотя на фоне ретроградного Марса в Овне Меркурий покажется безобидным, осторожничать все же стоит. Астролог рекомендует избегать спонтанных покупок и не сорить безрассудно деньгами.

В это время новые знания будут получаться с трудом, люди будут рассеяны. Трудно будет находить общий язык, заводить новые знакомства. Чтобы избежать последствий, эксперт советует оставаться собой и не торопиться с решениями.

Соединение Плутона и Юпитера в ноябре с 12 по 20 ноября

Такое явление происходит примерно раз в двенадцать лет и в нем мало приятного. Астролог поясняет, что в это время энергетика планет соединится вместе, что станет причиной активизации старых комплексов, страхов, и наших внутренних демонов. Люди могут стать очень раздражительными или чрезмерно пассивными, бросаться в крайности.

Чтобы избежать этого, эксперт советует занять себя чем-то новым - хобби, новые проекты на работе. Главное в это время - никому не навязывать свою волю, иначе на вас могут повесить чужие проблемы и грехи.

Соединение Юпитера и Сатурна в Водолее с 17 по 25 декабря

Непосредственная "встреча" двух планет произойдет 21 декабря, но астролог рекомендует сохранять осторожность весь декабрь. Это соединение случается один раз в 20 лет и оно ознаменует собой начало новой "воздушной" эры. Согласно прогнозам, это должно будет привести к серьезным изменениям в мировой экономике.

Перемены могут начаться резко и стихийно либо могут запуститься из-за какого-то неблагоприятного процесса. И самое опасное, что никто не знает, к чему именно нужно готовиться и как это делать.

Коридор затмений с 28 ноября по 16 декабря

30 ноября и 14 декабря произойдут два последние из шести затмений 2020 года. Эти затмения будут вестниками перемен и большой опасности не принесут. 30 ноября произойдет полутеневое затмение Луны в Близнецах, которое подтолкнет людей к осознанию своих прошлых действий. А 14 декабря случится полное затмение Солнца - энергетически напряженное явление.

В течение этого коридора затмений желательно избавляться от изживших себя отношений. В этот период придется встретиться с внутренними неурядицами и комплексами.

Отметим, что первая половина злосчастного 2020 года "баловала" нас такими важными событиями, как соединение Сатурна и Плутона в Козероге, два периода ретроградного Меркурия, Венера в ретрограде и другими.

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