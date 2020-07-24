Астролог попередив про 5 небезпечних періодів, які готує нам друга половина 2020 року

Друга половина важкого 2020 року багата астрологічними періодами, які так чи інакше будуть впливати на наше життя. Астролог назвав п'ять найбільш важливих подій і дав поради, як уникнути зайвого негативу у ці непрості дні.

Крім планет в ретрограді, друга частина високосного року "порадує" нас коридором затемнень і небезпечними поєднаннями планет, пише SlovoFraza.

Ретроградний Марс з 10 вересня по 11 листопада

Астролог каже що сама планета в такому стані є "бомбою сповільненої дії". А в цей період вона потрапить ще і в стихію Вогню, адже ретроградність Марса пройде в Знаку Овна.

У ці два місяці напруженість буде всюди - починаючи зі стосунків між родичами, закоханими та колегами, закінчуючи відносинами між державами. Астролог говорить, що в цей час вірогідні політичні негаразди, загострення воєнних конфліктів. Закохані будуть пригадувати один одному старі помилки. Щоб уникнути проблем, варто фокусуватися на майбутньому, а минуле залишити у минулому.

Ретроградний Меркурій з 14 жовтня по 3 листопада

І хоча на тлі ретроградного Марса в Овні Меркурій здасться простим, все ж варто бути обережним. Астролог рекомендує уникати спонтанних покупок і не смітити нерозважливо грошима.

У цей час нові знання будуть отримуватися важко, люди будуть неуважні. Важко буде знаходити спільну мову, заводити нові знайомства. Щоб уникнути наслідків, експерт радить залишатися собою і не поспішати з рішеннями.

Поєднання Плутона і Юпітера в листопаді з 12 по 20 листопада

Таке явище відбувається приблизно раз на дванадцять років і в ньому мало приємного. Астролог пояснює, що в цей час енергетика планет з'єднається разом, що стане причиною активізації старих комплексів, страхів, і наших внутрішніх демонів. Люди можуть стати дуже дратівливими або надмірно пасивними, кидатися в крайнощі.

Щоб уникнути цього, експерт радить зайняти себе чимось новим - хобі, нові проекти на роботі. Головне в цей час - нікому не нав'язувати свою волю, інакше на вас можуть повісити чужі проблеми і гріхи.

З'єднання Юпітера і Сатурна у Водолії з 17 по 25 грудня

Безпосередня "зустріч" двох планет відбудеться 21 грудня, але астролог рекомендує зберігати обережність весь грудень. Це з'єднання трапляється один раз на 20 років і воно ознаменує собою початок нової "повітряної" ери. Згідно з прогнозами, це має призвести до серйозних змін у світовій економіці.

Зміни можуть початися різко і стихійно або можуть запуститися через якийсь несприятливий процес. І найнебезпечніше, що ніхто не знає, до чого саме потрібно готуватися і як це робити.

Коридор затемнень з 28 листопада по 16 грудня

30 листопада та 14 грудня відбудуться два останні з шести затемнень 2020 року. Ці затемнення будуть вісниками змін і великої небезпеки не принесуть. 30 листопада відбудеться напівтіньове затемнення Місяця в Близнюках, яке підштовхне людей до усвідомлення своїх минулих дій. А 14 грудня станеться повне затемнення Сонця - енергетично напружене явище.

Протягом цього коридору затемнень бажано позбувати себе від відносин, які віджили своє. В цей період доведеться зустрітися з внутрішніми негараздами та комплексами.

Зазначимо, що перша половина злощасного 2020 року "балувала" нас такими важливими подіями, як з'єднання Сатурна і Плутону в Козерозі, два періоди ретроградного Меркурія, Венера в ретрограді тощо.

Раніше ми писали про найцікавіші астрономічні явища другої половини 2020.