Астролог пояснила, що такое Селена і наскільки позитивно вона вплине на кожен знак Зодіаку

Астрологічні явища бувають як негативні, так і позитивні, але варто розуміти, що їхній вплив не є стовідсотковим - багато залежить і від самих нас і наших дій.

Про те, як на кожен знак Зодіаку вплине такий позитивний транзит, як перехід Селени, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис астролога Анастасії Брют у Instagram .

Що таке Селена, куди вона переходить і навіщо нам це знати

Селена - це можливості, це зелене світло. Коли Селена змінює своє положення - вона дає можливості.

"Але давайте адекватно до цього підходити - можливості дають тим, хто готовий їх брати та помічати. Якщо ви просто будете чекати, що щось там з неба звалиться - то так не працює", - зазначає Анастасія.

13 листопада Селена змінює своє положення і буде знаходитися там до 13 червня 2024 року. Це означає, що у вас є крута можливість перейти на новий рівень в тій сфері, де зараз ваша Селена, але про це трохи згодом.

Що головне розуміти, Селена - це можливості, не магія, тому, не чекайте, будь ласка, дива, якщо для цього дива ви не будуєте дорогу.

Астролог каже, що це фіктивна планета - її називають Білим місяцем. Вона активує кармічні програми, але тільки ті, які позитивні.

Нічого білий місяць негативного не несе. Навпаки, Селена дає щось таке, на що ми заслуговуємо, що може відбутися у вашому житті, якщо ви будете рухатися саме по цьому шляху.

Аспект працює тоді, коли ви над цим працюєте, а ось толку з зеленого світла, якщо ви стоїте на місці не буде, розумієте?

Селену порівнюють з янголами охоронцями, тому що вона оберігає ту сферу, де зараз знаходиться. Також Селена вказує нам шлях туди, куди ми повинні йти, на що варто звертати увагу саме зараз.

Що таке Селена і як вона вплине на кожен знак Зодіаку (фото: Freepik)

В якій сфері життя кожного знака Зодіаку будуть можливі зміни на 7 місяців

Одразу варто сказати, що дивитись прогноз потрібно і по сонячному знаку й по асценденту.

"Наприклад, я Овен, а по асценденту, я Рак - я дивлюсь і той і інший знак", - Анастасія наводить приклад.

Якщо ви Скорпіон по сонячному гороскопу та асценденту - дивіться тільки прогноз для Скорпіона.

А ось як розрахувати свій асцендент, можна подивитися на сторінці астролога або ж розрахувати в онлайн режимі самостійно.

Овен - сфера фінансів, роботи, самооцінки

- сфера фінансів, роботи, самооцінки Телець - зовнішність, стиль, особистий статус

- зовнішність, стиль, особистий статус Близнюки - духовність, релігія, самопізнання, поїздки

- духовність, релігія, самопізнання, поїздки Рак - соціальний статус, інтернет просування, тренди, перевірка друзів

- соціальний статус, інтернет просування, тренди, перевірка друзів Лев - кар’єра, сімейний статус, досягнення

- кар’єра, сімейний статус, досягнення Діва - документи, віза, навчання, поїздки, суди

- документи, віза, навчання, поїздки, суди Терези - кредити, повернення боргу, іпотеки, особисті трансформації, виграші

- кредити, повернення боргу, іпотеки, особисті трансформації, виграші Скорпіон - любовні стосунки, партнерські відносини, документи

- любовні стосунки, партнерські відносини, документи Стрілець - здоров’я, звички, хобі, робота, нова відповідальність

- здоров’я, звички, хобі, робота, нова відповідальність Козерог - діти, свята, творчість, таланти

- діти, свята, творчість, таланти Водолій - дім, нерухомість, ремонти, сім’я, відносини в сім’ї

- дім, нерухомість, ремонти, сім’я, відносини в сім’ї Риби - поїздки, брати та сестри, перевірка на кращих друзів, автомобільні питання.

Анастасія закликає робити висновки з отриманої інформації та йти далі з нею.