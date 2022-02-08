ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Астролог назвала только 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в феврале 2022

Новина українською →
Вторник 08 февраля 2022 06:00
Астролог назвала только 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в феврале 2022 Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на февраль 2022
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на февраль 2022 сулит четырем знакам Зодиака немалые финансовые успехи. Астролог считает, что у этих везунчиков есть большой шанс разбогатеть в конце зимы.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Овен

У вас в перспективе - повышение в должности, а также значительное повышение заработной платы. Не нужно оказываться от деловых поездок - сейчас время успешно работает на вас.

Рак

Хорошие доходы гарантированы тем Ракам, которые не побоятся рисковать, оперируя денежными потоками. Достаточно неплохая прибыль ожидает тех, кто примет решение сыграть на бирже.

Лев

Правильно выстроенная стратегия общения и взаимодействия со своими партнерами во время командировок, безусловно, принесет хорошие дивиденды - как в финансовом, так и в управленческом смысле.

Скорпион

В феврале 2022, по мнению астролога, для Скорпионов четко прослеживаются дополнительные финансовые вливания - в виде прибавки к зарплате или большой премии.

Ранее мы писали про отрицательные черты каждого знака Зодиака, которые мешают им обрести любовь.

Ранее астролог рассказала всем знакам Зодиака, что их ждет в феврале 2022-го года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022
Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022