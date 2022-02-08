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Астролог назвала тільки 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють в лютому 2022

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Вівторок 08 лютого 2022 06:00
Астролог назвала тільки 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють в лютому 2022 Колаж РБК-Україна: Гороскоп на лютий 2022
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на лютий 2022 обіцяє чотирьом знакам Зодіаку чималі фінансові успіхи. Астролог вважає, що у цих везунчиків є великий шанс розбагатіти в кінці зими.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Овен

У вас в перспективі - підвищення на посаді, а також значне підвищення заробітної плати. Не потрібно опинятися від ділових поїздок - зараз час успішно працює на вас.

Рак

Хороші доходи гарантовані тим Ракам, які не побояться ризикувати, оперуючи грошовими потоками. Досить непоганий прибуток очікує тих, хто прийме рішення зіграти на біржі.

Лев

Правильно вибудувана стратегія спілкування і взаємодії зі своїми партнерами під час відряджень, безумовно, принесе хороші дивіденди - як у фінансовому, так і в управлінському сенсі.

Скорпіон

У лютому 2022, на думку астролога, для Скорпіонів чітко простежуються додаткові фінансові вливання - у вигляді надбавки до зарплати або великої премії.

Раніше ми писали про негативні риси кожного знака Зодіаку, які заважають їм знайти любов.

Раніше астролог розповіла всім знакам Зодіаку, що їх чекає в лютому 2022-го року.

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