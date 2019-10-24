Астролог назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится до конца месяца

Гороскоп 2019 поведает, для кого из представителей зодиакального круга конец октября станет по-настоящему судьбоносным периодом. Именитый астролог Павел Глоба выделил два знака Зодиака в своем астрологическом прогнозе, в жизни которых произойдут неожиданные и приятные перемены.

Львы

Львы к концу месяца наконец-то разгребут накопившиеся проблемы и смогут насладится внушительными бонусами за прошлые труды и заслуги. Астролог считает, что в конце октября к Львам придет настоящее и заслуженное признание. Тем не менее, Глоба не рекомендует почивать на лаврах и расслабляться. Чтобы закрепить успех конца октября придется еще немного потрудиться.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козероги

У Козерогов в конце октября все может пойти не по плану. Но подобный жизненный экспромт окажется на удивление удачным. Так, они могут резко сменить место работы или обрести новых верных друзей. В любом случае, Павел Глоба уверен, что любые перемены последних дней октября пойдут Козерогам лишь на пользу. Также астролог напомнил представителям знака, что в этот период важно помнить о семье.

Стоит отметить, что ранее Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым в конце октября уготованы настоящие испытания.