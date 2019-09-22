Астролог назвал знаки Зодиака, которые потеряют деньги в октябре

Гороскоп для всех знаков Зодиака сулит некоторым представителям неприятности в виде денежных потерь. Подобным мнением поделился астролог Павел Глоба, который также рассказал, как можно избежать неприятных последствий.

Согласно астрологическому прогнозу специалиста по чтению звезд, финансовая удача может отвернуться в октябре от Раков, Львов и Водолеев.

В ближайшее время Ракам проще смириться с обстоятельствами., чем принимать скоропостижные решения. Далеко не все будет так, как хотелось бы, поэтому не стоит планировать ничего важного.

Единственное, что, по словам астролога, может хоть как-то помочь - это творческий подход к делу.

Каким знакам Зодиака не повезет с финансами (коллаж: РБК-Украина)

Водолеям предстоит по-новому взглянуть на некоторые вещи. Возможно, вы пребывали в плену иллюзий и сейчас стоит снять розовые очки. Также важно пересмотреть отношение к работе. Ведь если ничего не предпринять, то могут возникнуть трудности с начальством.

Что касательно Львов - им могут грозить серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, обострятся хронические заболевания. В любом случае, стоит серьезно отнестись даже к мелким недомоганиям, поскольку это может сказаться на карьерном росте, если вовремя не выявить проблему.

Ранее астролог назвал главных счастливчиков наступающего 2020 года и рассказал, в каком направлении лучше двигаться, чтобы сорвать куш в высокосном году.