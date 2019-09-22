Астролог назвав знаки Зодіаку, які втратять гроші у жовтні

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку обіцяє деяким представникам неприємності у вигляді грошових втрат. Такою думкою поділився астролог Павло Глоба, який також розповів, як можна уникнути неприємних наслідків.

Згідно з астрологічним прогнозом фахівця з читання зірок, фінансова удача може відвернутися в жовтні від Раків, Львів і Водоліїв.

Найближчим часом Ракам простіше змиритися з обставинами., ніж приймати раптові рішення. Далеко не все буде так, як хотілося б, тому не варто планувати нічого важливого.

Єдине, що, за словами астролога, може хоч якось допомогти - це творчий підхід до справи.

Яким знакам Зодіаку не пощастить з фінансами (колаж: РБК-Україна)

Водоліям належить по-новому поглянути на деякі речі. Можливо, ви перебували в полоні ілюзій і зараз варто зняти рожеві окуляри. Також важливо переглянути ставлення до роботи. Адже якщо нічого не зробити, то можуть виникнути труднощі з начальством.

Що відносно Львів - їм можуть загрожувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Можливо, загостряться хронічні захворювання. У будь-якому випадку, варто серйозно поставитися навіть до дрібних нездужань, оскільки це може позначитися на кар'єрному зрості, якщо вчасно не виявити проблему.

Раніше астролог назвав головних щасливчиків наступаючого 2020 року і розповів, в якому напрямку краще рухатися, щоб зірвати куш у високосному році.