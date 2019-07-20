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Астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют еще летом


Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака от Павла Глобы сулит богатство некоторым из них

Финансовый гороскоп на август 2019 для всех знаков Зодиака сулит сказочные деньги и грандиозный карьерный успех. Кому именно повезет еще этим летом - знает знаменитый астролог Павел Глоба. Астролог рассказал, каким знакам Зодиака деньги будут сами притекать в руки, что для этого нужно делать, и как сохранить богатство от недоброжелателей.

Дева

В августе 2019 Девам звезды сулят не только хороший яркий отдых, но и прилив солидной суммы денег. И, что интересно, энергия денег не покинет ваши карманы очень долго. Но есть несколько моментов, которые могут стать на преграде финансовому успеху. Астролог настоятельно советует ни в коем случае не давать в долг в первой половине августа. Ведь даже если вы дадите кому-то даже небольшую сумму, то рискуете получить пробоину в личном денежном энергопотоке. А это повлечет за собой неприятные последствия. И не только в финансовом плане.  

Гороскоп на август 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Стрелец

Стрельцам в августе следует быть готовым к тому, что произойдут позитивные изменения в карьере. Это, в свою очередь, повлечет за собой и повышение зарплаты. Кроме того, велика вероятность того, что в конце лета вам перепадет немалая сумма со стороны или наследство от дальнего родственника. Важно помнить: не совершайте крупных покупок. Если сможете удержаться от приобретения холодильника или телевизора в августе, то будьте готовы к тому, что деньги не покинут ваши карманы как минимум до декабря. 

Водолей

Для Водолеев конец лета - период, который позитивно повлияет на работу (карьерный взлет), на любовь (холостые найдут свою вторую половинку, а женатые еще больше укрепят свою любовь, например, в совместном путешествии) и, конечно же, на деньги. Сколько бы вы не тратили в августе, вам всегда будет возвращаться больше. Но будьте внимательны за рулем, избегайте травмоопасных ситуаций и не переедайте - эти факторы могут стать причиной незапланированных трат. 

Рыбы

На работе у Рыб будет все очень радужно. Повышение по карьерной лестнице повлечет, понятное дело, повышение зарплаты. И это будет неплохая прибавка. Но остерегайтесь коллег - ради собственной выгоды многие из них могут вести себя, мягко говоря, не самым лучшим образом. Будьте готовы, что вас захотят предать, поставить подножку. Но завистники быстро "перегорят". А ваш успех в ближайшие несколько месяцев будет только расти.

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