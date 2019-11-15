Астролог назвал везунчиков конца осени: богатство свалится с неба

Гороскоп 2019 подскажет, для каких знаков Зодиака конец ноября станет по-настоящему удачливым периодом в финансовой сфере. Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которые смогут обогатиться уже к концу осени.

Тельцы

Астролог уверен, что несмотря на сложности, которые испытывали Тельцы в последнее время в работе, очень скоро все перевернется с ног на голову. Все усилия представителей знака обернутся им на пользу и приведут к небывалым финансовым успехам. Павел Глоба рекомендует Тельцам не забывать о здоровье и почаще отдыхать.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпионы

Скорпионов в конце ноября ждут дивиденды от вложенных усилий. Астролог прогнозирует этому знаку значительный рост доходов. Кроме того, этот период отлично подходит для побед на амурном фронте. Глоба рекомендует Скорпионам быть настойчивее в любовных делах. Добившись желаемых результатов, Скорпионы сполна смогут отдаться отдыху в канун новогодних праздников.

Козероги

Многие Козероги в конце ноября увидят перед собой новые возможности и смогут начать жизнь с чистого листа. Это время очень хорошо подходит для решения различных ситуаций, которые раньше могли показаться тупиковыми. Ключом к успеху станет нестандартное мышление, и тогда деньги буквально свалятся на Козерогов с неба.

К слову, ранее Павел Глоба также назвал главных неудачников ноября.