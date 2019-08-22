Астролог назвал самые неудачные дни для всех знаков Зодиака

Гороскоп 2019 подскажет, какие дни для всех представителей зодиакальных созвездий считаются неудачными, а порой даже опасными. Астрологический прогноз составил именитый астролог Павел Глоба, который дал совет для каждого знака Зодиака, как себя вести в опасные дни, чтобы не навлечь беду.

Так, большинство нумерологов и астрологов сходятся во мнении, что у каждого знака есть свой неудачный день недели.

Овен

Овны своим неудачным днем могут считать пятницу. Энергетический дисбаланс этого дня может негативно влиять на представителей данного знака. Астролог советует Овнам не планировать на пятницу важные дела и встречи, а больше отдыхать и расслабляться.

Телец

Плохой день Тельца - вторник. В этот день представители знака могут испытывать сильное эмоциональное напряжение и резко реагировать на критику в свой адрес. Во вторник велика вероятность конфликтов или же просто плохого самочувствия.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Близнецы

Близнецы неспроста не любят понедельники. В эти дни они рискуют переутомиться или подвергнуть себя перенагрузкам. Если бы Близнецы могли позволить себе отдыхать по понедельникам, это существенно повлияло бы на их успешность на протяжении последующих дней.

Рак

У представителей этого знака нет конкретного неудачного дня. Единственное, в чем сходятся все астрологи, это влияние Луны на Раков. Они очень плохо переносят дни изменения фаз спутника Земли: полнолуния и новолуния. В эти дни астролог не рекомендует заниматься активным физическим или умственным трудом, дабы не впасть в депрессию.

Лев

Долгожданная и любимая для всех суббота Львам обычно приносит неприятности. Именно в субботу Львам свойственно показывать окружающим не самые лучшие свойства своего характера, что в будущем может плохо сказываться на их репутации.

Дева

Как и у Раков, плохих дней в календаре у них нет. Но вот последние числа каждого месяца способны вывести Дев из равновесия. Не исключено, что дело здесь вовсе не в эзотерике, а в психологии. Ведь любящие все упорядочивать Девы в конце месяца начинают стремиться успеть завершить множество дел, впадают в панику и начинают сильно нервничать.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Весы

Для них неудачным днем недели, как и для Тельцов, является вторник. В эти дни они чувствуют себя озлобленными, способны испытывать отвращение к некоторым вещам, событиям и даже людям. По вторникам Весы чаще всего винят окружающих в своих бедах и ошибках, а также отказываются признавать, что они в чем-то были неправы.

Скорпион

Такой долгожданный конец рабочей недели, как пятница, для Скорпионов является неблагоприятным и крайне неудачным. По пятницам Скорпионы легко попадаются на удочку своих комплексов и страхов, а также проявляют не самые лучшие черты характера.

Стрелец

Неприятные сюрпризы чаще всего ждут представителей этого знака Зодиака по средам. В эти дни недели они нередко сильно устают, начинают плохо себя чувствовать и вступать в конфликты с близкими людьми. Астролог советует по средам Стрельцам быть как можно более сдержанными и терпеливыми.

Козерог

Неудачный день для Козерогов - это однозначно четверг. В эти дни недели им обычно хочется расслабиться и отдохнуть, но сделать этого не получается по самым разным причинам. По четвергам Козерогам лучше запасаться стойкостью, выдержкой и терпением.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Водолей

Водолей является единственным знаком зодиака, для которого самым неудачным днем недели является воскресенье. В этот день многие Водолеи вместо так необходимого для них отдыха начинают зачем-то думать о приближающейся новой рабочей неделе, чем и портят свое настроение. К вечеру воскресенья они и вовсе становятся грустными и раздражительными.

Рыбы

Рыбам редко везет по пятницам. В эти дни у них почти ничего не получается. Их близкие и друзья не находят с ними общий язык, а вторые половинки внезапно устраивают скандал на пустом месте. Но, по мнению астрологов, превратить пятницу в обычный будний день, который не отличается от остальных, по силам самим Рыбам.

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