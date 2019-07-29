Астролог дала прогноз на неделю и назвала особо благоприятные даты

Астрологический прогноз на неделю с 29 июля по 4 августа готовит старт нового цикла, связанного с уходом месяца затмений. Известный астролог Наталья Анисимова дала советы, на что нужно обратить внимание в ближайшие семь дней, которые будут богаты интересными космическими событиями.

В частности затмения и ретроградный Меркурий будут оказывать приктически на все знаки Зодиака негативное влияние. Это будет проявляться в рассеянности, определенной апатии и упадке энергии.

Меркурий, который отвечает за нашу умственную активность, всю неделю будет иметь минимальную скорость.

Вторник, 30 июля, пройдет под "тенью" солнечного затмения и покажет первые результаты от него.

Фото: коллаж РБК-Украина

Астролог порадовала сообщением о союзе Солнца с Венерой в ближайшие семь дней. Это повлияет на определенное внутреннее "омоложение" человека, возникнет стремление уделить своей внешности больше внимания, поднимется настроение, проявится озарение в творческих сферах, захочется совершить новые покупки.

При этом эксперт не рекомендует "перегибать палку" в смене имиджа, а женщинам лучше перенести визиты к косметологам на другую неделю.

"Уран своим влиянием может отразиться на результатах преображения. Также он добавит эффект неожиданности в отношениях и откроет желание натворить чего-то удивительного. Решайте, будете наблюдать со стороны или участвовать?"- предупредила она.

В четверг, 1 августа, случится новолуние и Меркурий развернется в прямое движение. Астролог советует посвятить этот день планированию, но не началу новых важных дел - в противном случае высок риск неудачи и пустой траты вашей энергии.

При этом уже с пятницы ситуация изменится, и дела могут пойти значительно легче, чем бы вы не занимались. Отдых на этих выходных должен стать ярче и веселее.

Как сообщалось ранее, известный астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому не повезет в последний месяц лета.

Также мы писали, что недавно астрологи назвали знаки Зодиака, которым упорно не везет с финансами.