"Астигматизм - це не захворювання": лікарі пояснили, що може допомогти

У чому суть астигматизму

У людини виникає двоїння, нечіткість зображення через відсутність точки фіксації фокуса.



У дитини це може проявитися в деякій незручності та порушенні у координації рухів (наприклад, при ходьбі сходами).

Астигматизм буває рогівковий і дуже рідко кришталиковий.

Він не лікується медикаментозно. Тому призначення крапель чи вправ для очей будуть не доцільними.

Що може допомогти при астигматизмі

Корекція зору – це найкращий спосіб подолати астигматизм.



Також можуть допомогти:

окуляри

м'яка контактна лінза або жорстка (нічна)

імплантація внутрішньоочної фактичної лінзи

лазерна корекція.

Лікарі повідомили, що астигматизм може передаватись генетично.