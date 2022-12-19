"Астигматизм - це не захворювання": лікарі пояснили, що може допомогти

Астигматизм - це захворювання, а такий тип порушення рефракції як короткозорість (міопія) і далекозорість (гіперметропія).
Лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram розповіли, від чого виникає таке порушення і як з ним жити.
У людини виникає двоїння, нечіткість зображення через відсутність точки фіксації фокуса.
У дитини це може проявитися в деякій незручності та порушенні у координації рухів (наприклад, при ходьбі сходами).
Астигматизм буває рогівковий і дуже рідко кришталиковий.
Він не лікується медикаментозно. Тому призначення крапель чи вправ для очей будуть не доцільними.
Корекція зору – це найкращий спосіб подолати астигматизм.
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Лікарі повідомили, що астигматизм може передаватись генетично.
Як ми писали раніше, улюблений мільйонами напій може призвести до втрати зору.
До речі, вчені назвали продукти, що підвищують ризик втрати зору.