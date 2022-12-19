UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Астигматизм - це не захворювання": лікарі пояснили, що може допомогти

Фото: Лікарі розповіли про астигматизм (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Астигматизм - це захворювання, а такий тип порушення рефракції як короткозорість (міопія) і далекозорість (гіперметропія).

Лікарі на сторінці sviy.doc в Instagram розповіли, від чого виникає таке порушення і як з ним жити.

У чому суть астигматизму

У людини виникає двоїння, нечіткість зображення через відсутність точки фіксації фокуса.

У дитини це може проявитися в деякій незручності та порушенні у координації рухів (наприклад, при ходьбі сходами).

Астигматизм буває рогівковий і дуже рідко кришталиковий.

Він не лікується медикаментозно. Тому призначення крапель чи вправ для очей будуть не доцільними.

Що може допомогти при астигматизмі

Корекція зору – це найкращий спосіб подолати астигматизм.

Також можуть допомогти:

  • окуляри
  • м'яка контактна лінза або жорстка (нічна)
  • імплантація внутрішньоочної фактичної лінзи
  • лазерна корекція.

Лікарі повідомили, що астигматизм може передаватись генетично.

Як ми писали раніше, улюблений мільйонами напій може призвести до втрати зору.

До речі, вчені назвали продукти, що підвищують ризик втрати зору.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарізір