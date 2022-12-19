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"Астигматизм - это не заболевание": врачи объяснили, что может помочь

Фото: Врачи рассказали про астигматизм (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Астигматизм - это не заболевание, а такой тип нарушения рефракции как близорукость (миопия) и дальнозоркость (гиперметропия).

Врачи на странице sviy.doc в Instagram рассказали, от чего возникает такое нарушение, и как с ним жить.

В чем суть астигматизма

У человека возникает двоение, нечеткость изображения из-за отсутствия точки фиксации фокуса.

У ребенка это может проявиться в некоторой неловкости и нарушении в координации движений (например, при ходьбе по лестнице).

Астигматизм бывает роговичный и очень редко хрусталиковый.

Он не лечится медикаментозно. Поэтому предназначение капель или упражнений для глаз будут не целесообразными.

Что может помочь при астигматизме

Коррекция зрения - это лучший способ преодолеть астигматизм.

Также могут помочь:

  • очки
  • мягкая контактная линза или жесткая (ночная)
  • имплантация внутриглазной фактической линзы
  • лазерная коррекция.

Врачи сообщили, что астигматизм может передаваться генетически.

Как мы писали ранее, любимый миллионами напиток может привести к потере зрения.

Кстати, ученые назвали продукты, которые повышают риск потери зрения.

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