"Астигматизм - это не заболевание": врачи объяснили, что может помочь

Астигматизм - это не заболевание, а такой тип нарушения рефракции как близорукость (миопия) и дальнозоркость (гиперметропия).
Врачи на странице sviy.doc в Instagram рассказали, от чего возникает такое нарушение, и как с ним жить.
У человека возникает двоение, нечеткость изображения из-за отсутствия точки фиксации фокуса.
У ребенка это может проявиться в некоторой неловкости и нарушении в координации движений (например, при ходьбе по лестнице).
Астигматизм бывает роговичный и очень редко хрусталиковый.
Он не лечится медикаментозно. Поэтому предназначение капель или упражнений для глаз будут не целесообразными.
Коррекция зрения - это лучший способ преодолеть астигматизм.
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Врачи сообщили, что астигматизм может передаваться генетически.
Как мы писали ранее, любимый миллионами напиток может привести к потере зрения.
Кстати, ученые назвали продукты, которые повышают риск потери зрения.