Астероїд розміром із Боїнг мчить до Землі: максимальне зближення вже скоро

До Землі на великій швидкості наближається астероїд 2020 ТО2, який два роки тому вже пролітав повз нашу планету - зараз космічна брила здійснює зворотну путь.
Про це повідомляє Inverse.
Клас цього космічного мандрівника науковці класифікують як астероїд Аполлона, оскільки він перетинає сонячну орбіту Землі, обертаються навколо Сонця між Венерою та Юпітером.
Розміри астероїда 2020 TO2 в діапазоні від 14 до 31 метра, тобто приблизно як пасажирський літак Boeing 737.
Цей навколоземний об'єкт вперше був помічений вченими 2020-го, коли він зближувався з нашою планетою. Летить астероїд зі швидкістю 46 тисяч км/год.
За прогнозами фахівців NASA, об'єкт 2020 TO2 максимально наблизиться цього разу до Землі в суботу, 15 жовтня, на відстані 643 737 кілометрів, і продовжить свій зоряний шлях далі.
Побачити його неозброєним оком - неможливо, і стежити за астероїдом можна лише за допомогою потужних телескопів.
Раніше повідомлялося, що зонд NASA успішно врізався в астероїд під час випробувань системи захисту Землі.
А також ми писали, що близько тижня тому повз Землі пролетіла група астероїдів, які максимально зближалися з нашою планетою у святкову дату Йом-Кіпур (Судний День) у єврейському календарі.