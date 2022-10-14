Астероїд розміром із Боїнг мчить до Землі: максимальне зближення вже скоро

Клас цього космічного мандрівника науковці класифікують як астероїд Аполлона, оскільки він перетинає сонячну орбіту Землі, обертаються навколо Сонця між Венерою та Юпітером.

Розміри астероїда 2020 TO2 в діапазоні від 14 до 31 метра, тобто приблизно як пасажирський літак Boeing 737.

Цей навколоземний об'єкт вперше був помічений вченими 2020-го, коли він зближувався з нашою планетою. Летить астероїд зі швидкістю 46 тисяч км/год.

За прогнозами фахівців NASA, об'єкт 2020 TO2 максимально наблизиться цього разу до Землі в суботу, 15 жовтня, на відстані 643 737 кілометрів, і продовжить свій зоряний шлях далі.

Побачити його неозброєним оком - неможливо, і стежити за астероїдом можна лише за допомогою потужних телескопів.