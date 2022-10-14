Астероид размером с Боинг мчит к Земле: максимальное сближение уже скоро

К Земле на большой скорости приближается астероид 2020 ТО2, который два года назад уже пролетал мимо нашей планеты - сейчас космическая глыба совершает обратный путь.
Об этом передает Inverse.
Класс этого космического скитальца ученые классифицируют как астероид Аполлона, так как он пересекает солнечную орбиту Земли, вращаются вокруг Солнца между Венерой и Юпитером.
Размеры астероида 2020 TO2 в диапазоне от 14 до 31 метра, то есть примерно как у пассажирского самолета Boeing 737.
Этот околоземный объект впервые был замечен учеными в 2020-м, когда он сближался с нашей планетой. Летит астероид со скоростью 46 тысяч км/ч.
По прогнозам специалистов NASA, объект 2020 TO2 максимально приблизится в этот раз к Земле в субботу, 15 октября, на расстоянии 643 737 километров, и продолжит свой звездны путь далее.
Увидеть его невооруженным глазом - невозможно, и следить за астероидом можно только с помощью мощных телескопов.
Ранее сообщалось, что зонд NASA успешно врезался в астероид в ходе испытаний системы защиты Земли.
А также мы писали, что около недели назад мимо Земли пролетела группа астероидов, максимально сближавшихся с нашей планетой в праздничную дату Йом-Кипур (Судный День) в еврейском календаре.