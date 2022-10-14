Астероид размером с Боинг мчит к Земле: максимальное сближение уже скоро

Класс этого космического скитальца ученые классифицируют как астероид Аполлона, так как он пересекает солнечную орбиту Земли, вращаются вокруг Солнца между Венерой и Юпитером.

Размеры астероида 2020 TO2 в диапазоне от 14 до 31 метра, то есть примерно как у пассажирского самолета Boeing 737.

Этот околоземный объект впервые был замечен учеными в 2020-м, когда он сближался с нашей планетой. Летит астероид со скоростью 46 тысяч км/ч.

По прогнозам специалистов NASA, объект 2020 TO2 максимально приблизится в этот раз к Земле в субботу, 15 октября, на расстоянии 643 737 километров, и продолжит свой звездны путь далее.

Увидеть его невооруженным глазом - невозможно, и следить за астероидом можно только с помощью мощных телескопов.