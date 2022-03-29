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Астероїд впаде на Землю 6 травня? Вчені NASA розповіли правду про "зіткнення"

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Вівторок 29 березня 2022 11:05
Астероїд впаде на Землю 6 травня? Вчені NASA розповіли правду про "зіткнення" Колаж РБК-Україна: чи буде зіткнення з астероїдом 6 травня
Автор: Світлана Мащенко

Багато ЗМІ зарясніли страшними заголовками про величезний астероїд, який зіткнеться з землею вже 6 травня 2022 року.

Чи так це - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що кажуть в NASA

Як з'ясувалося, астероїд 2009 JF1 не такий великий. Його діаметр близько 10 метрів. Для порівняння, Челябінський метеорит 2013-го року був 15-метровим, але кінець світу тоді не настав.

На мінімальну відстань до Землі він підійде 6 травня. І хоча його орбіта дуже близька до орбіти Землі, а швидкість дуже висока (23,92 кілометра в секунду), в NASA шанси зіткнення прирівнюють до нуля.

Що відомо про небесне тіло

2009 JF1 - дуже маленький астероїд, орбіта якого перетинає орбіту Землі.

NASA класифіковано 2009 JF1 як "астероїд, що зближується з Землею" через близькість його орбіти до Землі, але він не вважається потенційно небезпечним, оскільки комп'ютерне моделювання не вказало на неминучу ймовірність зіткнення в майбутньому.

За Туринською шкалою оцінку зіткнення астероїда з Землею прирівнюють до нуля (шкала використовує величини від 0 до 10).

А за Палермською шкалою -4,41. У цій школі рейтинг менш -2 вказує на практичну відсутність ймовірності зіткнення.

Раніше ми писали, що вчені показали фото Марса, зроблені з вкрай близької відстані.

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