Астероїд впаде на Землю 6 травня? Вчені NASA розповіли правду про "зіткнення"

Багато ЗМІ зарясніли страшними заголовками про величезний астероїд, який зіткнеться з землею вже 6 травня 2022 року.

Чи так це - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Що кажуть в NASA

Як з'ясувалося, астероїд 2009 JF1 не такий великий. Його діаметр близько 10 метрів. Для порівняння, Челябінський метеорит 2013-го року був 15-метровим, але кінець світу тоді не настав.

На мінімальну відстань до Землі він підійде 6 травня. І хоча його орбіта дуже близька до орбіти Землі, а швидкість дуже висока ( 23,92 кілометра в секунду), в NASA шанси зіткнення прирівнюють до нуля.

Що відомо про небесне тіло

2009 JF1 - дуже маленький астероїд, орбіта якого перетинає орбіту Землі.

NASA класифіковано 2009 JF1 як "астероїд, що зближується з Землею" через близькість його орбіти до Землі, але він не вважається потенційно небезпечним, оскільки комп'ютерне моделювання не вказало на неминучу ймовірність зіткнення в майбутньому.

За Туринською шкалою оцінку зіткнення астероїда з Землею прирівнюють до нуля (шкала використовує величини від 0 до 10).

А за Палермською шкалою -4,41. У цій школі рейтинг менш -2 вказує на практичну відсутність ймовірності зіткнення.