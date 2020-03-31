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Астероїд нам не страшний: у NASA придумали, врятувати Землю від зіткнення

STYLERНовини науки    31.03.2020 - 22:11
Астероїд нам не страшний: у NASA придумали, врятувати Землю від зіткнення
У NASA придумали, як врятувати Землю від астероїдів (Колаж РБК-Україна)

Фахівці NASA придумали, як врятувати людство і Землю від астероїдів

Астероїд величезних розмірів наближається до Землі, і співробітники NASA придумали, як врятувати все людство від потенційної загрози. Вони планують почати випробування і перенаправляти, а також руйнувати астероїди, що летять у бік Землі. Перші такі випробування пройдуть вже у 2021 році.

"Місія НАСА по випробуванню перенаправлення подвійного астероїда запланована на 22 липня 2021 року. Для відхилення астероїда буде використовуватися кінетичний удар. Він попрямує до крихітної подвійної системи астероїдів під назвою Didymos. Ця подвійна система астероїдів не становить загрози для Землі", - йдеться в повідомленні NASA на сайті Science Alert.

Астероїди системи Didymos – це невеликі астероїди A і В, діаметром 780 і 160 метрів. У NASA розробили цілий концепт боротьби з астероїдами різних розмірів і назвали його DART. За задумом фахівців, він повинен спочатку врізатися в менший астероїд і повністю покрити їх подвійну систему.

"Після запуску у липні 2021 року він досягне своєї мети 22 вересня, коли подвійний астероїд буде знаходиться в межах 11 мільйонів кілометрів від Землі. І, щоб потрапити туди, він буде спиратися на потужний іонний двигун під назвою Evolutionary Xenon Thruster - Commercial (NEXT-C) NASA", - розповіли в агентстві.

Це двигун вже пройшов випробування на вібрацію, термічний вакуум та експлуатаційні характеристики, а потім був інтегрований в ППУ. Також його перевіряли при сильному космічному холоді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що небезпечні астероїди стануть непомітними через супутники Маска.

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