ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Астероид-гигант скоро сблизится с Землей: дата и есть ли угроза

Новина українською →
Среда 07 июля 2021 22:43
Астероид-гигант скоро сблизится с Землей: дата и есть ли угроза Фото: К Земле летит астероид (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В сторону Земли летит гигантский астероид 2008 GO20, длина которого может в два раза превышать знаменитый Биг-Бен. Он несется на огромной скорости - 8,18 км в секунду и сблизится на минимальное расстояние с планетой уже в этом месяце.

Что известно о космическом объекте, почему он может представлять опасность - читайте ниже в нашем материале.

Так, по данным ресурса Еxpress, длина астероида может составлять от 92 до 210 метров, тогда как высота башни Вестминстерского дворца, которую называют Биг-Бен, 96,3 метра.

Астероид приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 24 июля в 15:13. Он движется на огромной скорости - 8,18 километра в секунду (29500 километров в час).

Минимальное расстояние объекта от планеты составит 4,91 млн км. Такое расстояние считается безопасным, уверяют ученые.

На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида 2008 GO20 белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Астероид-гигант скоро сблизится с Землей: дата и есть ли угроза

Фото: Орбита астероида 2008 GO20 (Ин-Спейс)

Что такое потенциально опасные астероиды

Ученые NASA к "потенциально опасным" астероидам причисляют объекты, которые соответствуют таким критериям: диаметр - свыше 140 метров, минимальное сближение с планетой - 7,5 млн км.

И хотя июльский астероид опасности не представляет, такие космические тела пристально отслеживаются, так как они систематически сближаются с Землей и их траектория меняется.

Так, следующая встреча астероида 2008 GO20 и нашей планеты состоится 26 июля 2034 года. В этот день он промчится уже на более близком (но по-прежнему безопасном) расстоянии примерно 4,54 миллиона километров.

Ранее мы писали, что на Солнце произошла сверхмощная вспышка, которой присвоили самый высокий "класс Х". Ученые рассказали, опасно ли это явление для людей.

Также мы писали, что Землю накроет несколько магнитных бурь подряд. Эксперты назвали даты и способы защититься от метеоволнений.

Читайте РБК-Украина в Google News
астероид
LITE
Рождество Иоанна Предтечи: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы
Рождество Иоанна Предтечи: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы