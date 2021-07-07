Астероид-гигант скоро сблизится с Землей: дата и есть ли угроза

В сторону Земли летит гигантский астероид 2008 GO20, длина которого может в два раза превышать знаменитый Биг-Бен. Он несется на огромной скорости - 8,18 км в секунду и сблизится на минимальное расстояние с планетой уже в этом месяце.

Что известно о космическом объекте, почему он может представлять опасность - читайте ниже в нашем материале.

Так, по данным ресурса Еxpress, длина астероида может составлять от 92 до 210 метров, тогда как высота башни Вестминстерского дворца, которую называют Биг-Бен, 96,3 метра.

Астероид приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 24 июля в 15:13. Он движется на огромной скорости - 8,18 километра в секунду (29500 километров в час).

Минимальное расстояние объекта от планеты составит 4,91 млн км. Такое расстояние считается безопасным, уверяют ученые.

На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида 2008 GO20 белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Фото: Орбита астероида 2008 GO20 (Ин-Спейс)

Что такое потенциально опасные астероиды

Ученые NASA к "потенциально опасным" астероидам причисляют объекты, которые соответствуют таким критериям: диаметр - свыше 140 метров, минимальное сближение с планетой - 7,5 млн км.

И хотя июльский астероид опасности не представляет, такие космические тела пристально отслеживаются, так как они систематически сближаются с Землей и их траектория меняется.

Так, следующая встреча астероида 2008 GO20 и нашей планеты состоится 26 июля 2034 года. В этот день он промчится уже на более близком (но по-прежнему безопасном) расстоянии примерно 4,54 миллиона километров.