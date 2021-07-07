Астероїд-гігант скоро зблизиться з Землею: дата і чи є загроза

У бік Землі летить гігантський астероїд 2008 GO20, довжина якого може в два рази перевищувати знаменитий Біг-Бен. Він мчить на величезній швидкості - 8,18 км за секунду і зблизиться на мінімальну відстань з планетою вже в цьому місяці.

Що відомо про космічний об'єкт, чому він може становити небезпеку - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, за даними ресурсу Ехргеѕѕ, довжина астероїда може становити від 92 до 210 метрів, тоді як висота вежі Вестмінстерського палацу, яку називають Біг-Бен, 96,3 метра.

Астероїд наблизиться до нашої планети на мінімальну відстань 24 липня о 15:13. Він рухається на величезній швидкості - 8,18 кілометра за секунду (29500 кілометрів на годину).

Мінімальна відстань об'єкта від планети складе 4,91 млн км. Така відстань вважається безпечною, запевняють вчені.

На схемі нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда 2008 GO20 білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Фото: Орбіта астероїда 2008 GO20 (Ін-Спейс)

Що таке потенційно небезпечні астероїди

Вчені NASA до "потенційно небезпечних" астероїдів зараховують об'єкти, які відповідають таким критеріям: діаметр - понад 140 метрів, мінімальне зближення з планетою - 7,5 млн км.

І хоча липневий астероїд небезпеки не представляє, такі космічні тіла пильно відстежуються, так як вони систематично зближуються з Землею і їх траєкторія змінюється.

Так, наступна зустріч астероїда 2008 GO20 і нашої планети відбудеться 26 липня 2034 року. У цей день він промчить вже на ближчій (але як і раніше безпечній) відстані приблизно 4,54 мільйона кілометрів.