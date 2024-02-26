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Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальності

Зізрка ошелешила мережу (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка, волонтерка та зірка Playboy Даша Астаф'єва приємно вразила фанів. Вона показала, як виглядає без макіяжу, та отримала чимало компліментів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Астаф'єва поділилася в Instagram.

Як Астаф'єва виглядає з макіяжем

Артистка нерідко демонструє сміливі образи. Раніше, особливо до початку повномасштабної війни РФ проти України, Астаф'єва часто знімалася у стильних фотосесіях та приміряла яскравий макіяж.

Астаф'єва з макіяжем (фото: instagram.com/da_astafieva)

Як зірка виглядає без косметики

Втім, днями Астаф'єва показала, як доглядає за своєю шкірою й знімає макіяж. Артистка з'явилася у кадрі без фільтрів та не соромилася "справжнього обличчя" без косметики.

При цьому було помітно, що 38-річна зірка може похизуватися чіткими рисами обличчя, здоровою шкірою та відсутністю зморшок.

Співачка показалася без косметики (скріншоти)

Як реагує мережа

Фани були у захваті та залишили такі коментарі:

  • "Яка красуня!"
  • "Неймовірна. З макіяжем та без"
  • "Коли змила косметику і не змінилась"
  • "Така гарна, що слів не підбереш"
  • "Натуральна краса".
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Даша Астаф'єваЗірки шоу-бізнесу