Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальності

Як Астаф'єва виглядає з макіяжем

Артистка нерідко демонструє сміливі образи. Раніше, особливо до початку повномасштабної війни РФ проти України, Астаф'єва часто знімалася у стильних фотосесіях та приміряла яскравий макіяж.

Астаф'єва з макіяжем (фото: instagram.com/da_astafieva)

Як зірка виглядає без косметики

Втім, днями Астаф'єва показала, як доглядає за своєю шкірою й знімає макіяж. Артистка з'явилася у кадрі без фільтрів та не соромилася "справжнього обличчя" без косметики.

При цьому було помітно, що 38-річна зірка може похизуватися чіткими рисами обличчя, здоровою шкірою та відсутністю зморшок.

Співачка показалася без косметики (скріншоти)

Як реагує мережа

Фани були у захваті та залишили такі коментарі: