Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу: як зірка Playboy виглядає у реальності

Співачка, волонтерка та зірка Playboy Даша Астаф'єва приємно вразила фанів. Вона показала, як виглядає без макіяжу, та отримала чимало компліментів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Астаф'єва поділилася в Instagram.
Артистка нерідко демонструє сміливі образи. Раніше, особливо до початку повномасштабної війни РФ проти України, Астаф'єва часто знімалася у стильних фотосесіях та приміряла яскравий макіяж.
Астаф'єва з макіяжем (фото: instagram.com/da_astafieva)
Втім, днями Астаф'єва показала, як доглядає за своєю шкірою й знімає макіяж. Артистка з'явилася у кадрі без фільтрів та не соромилася "справжнього обличчя" без косметики.
При цьому було помітно, що 38-річна зірка може похизуватися чіткими рисами обличчя, здоровою шкірою та відсутністю зморшок.
Співачка показалася без косметики (скріншоти)
Фани були у захваті та залишили такі коментарі:
Раніше вже стало відомо, що Де Ніро, Боно та інші світові зірки довели до сліз словами про Україну.
Окрім цього, нещодавно Тарас Тополя чесно зізнався, чи хоче воювати "на нулі".