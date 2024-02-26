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Астафьева поразила "настоящим" лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальности

Звезда ошарашила сеть (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Полина Иваненко

Певица, волонтер и звезда Playboy Даша Астафьева приятно поразила фанов. Она показала, как выглядит без макияжа, и получила множество комплиментов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Астафьева поделилась в Instagram.

Как Астафьева смотрится с макияжем

Артистка часто показывает смелые образы. Ранее, особенно до начала полномасштабной войны РФ против Украины, Астафьева часто снималась в стильных фотосессиях и примеряла яркий макияж.

Астафьева с макияжем (фото: instagram.com/da_astafieva)

Как звезда выглядит без косметики

Впрочем, на днях Астафьева показала, как ухаживает за своей кожей и снимает макияж. Артистка появилась в кадре без фильтров и не стеснялась "настоящего лица" без косметики.

При этом было заметно, что 38-летняя звезда может похвастаться четкими чертами лица, здоровой кожей и отсутствием морщин.

Певица показалась без косметики (скриншоты)

Как реагирует сеть

Фаны были в восторге и оставили следующие комментарии:

  • "Какая красавица!"
  • "Невероятная. С макияжем и без"
  • "Когда смыла косметику и не изменилась"
  • "Такая хорошая, что слов не подберешь"
  • "Естественная красота".
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Даша АстафьеваЗвезды шоу-бизнеса