Астафьева поразила "настоящим" лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальности

Певица, волонтер и звезда Playboy Даша Астафьева приятно поразила фанов. Она показала, как выглядит без макияжа, и получила множество комплиментов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Астафьева поделилась в Instagram.
Артистка часто показывает смелые образы. Ранее, особенно до начала полномасштабной войны РФ против Украины, Астафьева часто снималась в стильных фотосессиях и примеряла яркий макияж.
Астафьева с макияжем (фото: instagram.com/da_astafieva)
Впрочем, на днях Астафьева показала, как ухаживает за своей кожей и снимает макияж. Артистка появилась в кадре без фильтров и не стеснялась "настоящего лица" без косметики.
При этом было заметно, что 38-летняя звезда может похвастаться четкими чертами лица, здоровой кожей и отсутствием морщин.
Певица показалась без косметики (скриншоты)
Фаны были в восторге и оставили следующие комментарии:
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