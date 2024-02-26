Астафьева поразила "настоящим" лицом без макияжа: как звезда Playboy выглядит в реальности

Как Астафьева смотрится с макияжем

Артистка часто показывает смелые образы. Ранее, особенно до начала полномасштабной войны РФ против Украины, Астафьева часто снималась в стильных фотосессиях и примеряла яркий макияж.

Астафьева с макияжем (фото: instagram.com/da_astafieva)

Как звезда выглядит без косметики

Впрочем, на днях Астафьева показала, как ухаживает за своей кожей и снимает макияж. Артистка появилась в кадре без фильтров и не стеснялась "настоящего лица" без косметики.

При этом было заметно, что 38-летняя звезда может похвастаться четкими чертами лица, здоровой кожей и отсутствием морщин.

Певица показалась без косметики (скриншоты)

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