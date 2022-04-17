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Артобстріл центру Харкова: відео героїчної роботи медиків під залповим вогнем

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Харків, Неділя 17 квітня 2022 17:29
Артобстріл центру Харкова: відео героїчної роботи медиків під залповим вогнем Скріншот відео: Обстріл центру Харкова
Автор: Світлана Мащенко

Артилерійський обстріл центру Харкова, який стався вдень і призвів до загибелі п'ятьох людей і поранення тринадцяти, окупанти завдали з реактивних систем залпового вогню близько 13:30 і 14:00.

На відео потрапила мужня робота медиків екстреної служби, один з яких лишався поруч з пораненою жінкою під обстрілами.

Про це повідомляє Суспільне.

Відомо, що харків'яни почали повідомляти про обстріл середмістя після 13:00. Центр міста обстріляли трохи згодом.

Окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста виникли пожежі.

На кадрах видно, що один з медиків попри поновлення пострілів залишається поруч з жінкою, у якої очевидне поранення ноги. Обстріл поновився, коли постраждалим надавали допомогу, і більшість людей сховалася в будівлі.

Медик кричить: "Лежите! Не вставать!" Поруч з ним ще один поранений чоловік, який стогне від болю.

Раніше ми писали про героїв війни, яких ми часто не помічаємо.

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