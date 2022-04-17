Артобстріл центру Харкова: відео героїчної роботи медиків під залповим вогнем
Артилерійський обстріл центру Харкова, який стався вдень і призвів до загибелі п'ятьох людей і поранення тринадцяти, окупанти завдали з реактивних систем залпового вогню близько 13:30 і 14:00.
На відео потрапила мужня робота медиків екстреної служби, один з яких лишався поруч з пораненою жінкою під обстрілами.
Про це повідомляє Суспільне.
Відомо, що харків'яни почали повідомляти про обстріл середмістя після 13:00. Центр міста обстріляли трохи згодом.
Окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста виникли пожежі.
На кадрах видно, що один з медиків попри поновлення пострілів залишається поруч з жінкою, у якої очевидне поранення ноги. Обстріл поновився, коли постраждалим надавали допомогу, і більшість людей сховалася в будівлі.
Медик кричить: "Лежите! Не вставать!" Поруч з ним ще один поранений чоловік, який стогне від болю.
Раніше ми писали про героїв війни, яких ми часто не помічаємо.